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Почему установка оборудования у дилера обходится дороже

Как автовладельцы экономят на оборудовании без потери качества
1:07
Авто

Многие автопроизводители предлагают клиентам установить дополнительное оборудование за отдельную плату. Однако чаще всего это оказывается невыгодным для автовладельцев. Причина проста: аналогичные устройства на стороннем рынке стоят значительно дешевле.

Как автовладельцы экономят на оборудовании без потери качества
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Например, систему мультимедиа можно заменить самостоятельно, купив подходящую модель с лучшим соотношением цены и качества. То же самое касается парковочных радаров: покупка парктроника в специализированном магазине и установка в любом автосервисе обойдутся дешевле, чем заказ фирменного устройства у дилера.

Инвентаторы, которые часто предлагают за внушительные суммы, можно заменить аналогами с большей производительностью, доступными по той же цене. Даже беспроводные зарядки, предлагаемые автосалонами, стоят дороже китайских моделей, которые практически не уступают в функциональности.

Таким образом, самостоятельная покупка и установка оборудования позволяют не только сэкономить деньги, но и выбрать устройства с лучшими характеристиками.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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