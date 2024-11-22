Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом

Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром

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На российском вторичном авторынке каждый шестой автомобиль может иметь скрученный пробег. Подобные действия продавцы предпринимают, чтобы завысить цену машины. Согласно данным за 2024 год, около 15% подержанных автомобилей продаются с изменёнными показаниями одометра.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Чаще всего это касается машин таких брендов, как Toyota, у которых зафиксировано 13% случаев с неверным пробегом. На втором месте — Hyundai и Lada, где манипуляции с одометром встречаются в 11% случаев. В 8% случаев пробег скручен у BMW и Mitsubishi. Volvo и Lexus показывают показатели в 7%, а топ-10 замыкают Mercedes-Benz (6%), Ford (5%) и Volkswagen (4%).

Особенно часто пробег скручивают у автомобилей возрастом от 5 до 11 лет, на них приходится 42% таких случаев. Однако и владельцам более старых машин (старше 15 лет) стоит проявить осторожность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

