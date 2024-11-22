Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом

На российском вторичном авторынке каждый шестой автомобиль может иметь скрученный пробег. Подобные действия продавцы предпринимают, чтобы завысить цену машины. Согласно данным за 2024 год, около 15% подержанных автомобилей продаются с изменёнными показаниями одометра.
Чаще всего это касается машин таких брендов, как Toyota, у которых зафиксировано 13% случаев с неверным пробегом. На втором месте — Hyundai и Lada, где манипуляции с одометром встречаются в 11% случаев. В 8% случаев пробег скручен у BMW и Mitsubishi. Volvo и Lexus показывают показатели в 7%, а топ-10 замыкают Mercedes-Benz (6%), Ford (5%) и Volkswagen (4%).
Особенно часто пробег скручивают у автомобилей возрастом от 5 до 11 лет, на них приходится 42% таких случаев. Однако и владельцам более старых машин (старше 15 лет) стоит проявить осторожность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.