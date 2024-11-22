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Почему запах нового автомобиля может быть опасным

Новый автомобиль: приятный запах или скрытая угроза
1:50
Авто

Запах нового автомобиля может быть опасным для здоровья, несмотря на его приятный аромат. Источник этого запаха — химические соединения, которые выделяются из клея, пластика, резины и синтетических материалов, используемых в салоне. Некоторые из этих веществ могут быть токсичными.

Новый автомобиль: приятный запах или скрытая угроза
Фото: lada.ru by Официальный сайт АО "АвтоВАЗ"

Химический состав воздуха в салоне


Исследования показали, что в салоне автомобиля может находиться до 200 различных химических соединений. Водители часто не задумываются об этом, хотя наличие вредных веществ может вызывать недомогание, головную боль и другие симптомы. Чаще всего ухудшение самочувствия связано с первыми шестью месяцами эксплуатации нового авто, когда концентрация химических веществ максимальна.

Как решают проблему в Европе и США


Европейские автопроизводители уже активно работают над снижением уровня токсичных материалов, сокращая использование ПВХ и других вредных компонентов. Кроме того, существуют организации, проверяющие автомобили на наличие опасных веществ.

В США подход немного иной. Например, концерн Ford внедряет системы вентиляции и фильтрации воздуха, чтобы минимизировать концентрацию вредных соединений.

Рекомендации для владельцев


Чтобы снизить риск от химических соединений в салоне нового автомобиля, важно:

  1. Регулярно проветривать салон.
  2. Не оставлять автомобиль под прямыми солнечными лучами, так как нагрев усиливает выделение токсичных веществ.
  3. Открывать двери перед посадкой и ждать 10-15 минут, чтобы дать воздуху обновиться.

Эти простые меры помогут уменьшить воздействие химических соединений на организм.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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