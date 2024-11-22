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Советы, чтобы не стать жертвой недолива топлива

Узнайте правду о недоливе топлива
1:21
Авто

На заправках водителей могут подстерегать недобросовестные сотрудники, которые недоливают топливо в бак. Объём недолива может достигать двух литров, а многие автовладельцы даже не замечают обмана.

Узнайте правду о недоливе топлива
Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Как обманывают водителей


Сотрудники АЗС могут изменить настройки оборудования, чтобы показатели на колонке не соответствовали фактическому объёму залитого топлива. Водитель оплачивает указанное количество, хотя в действительности получает меньше бензина.

Ещё один способ — задержка топлива в шланге. Это делает недолив почти незаметным, но в итоге водитель переплачивает.

Как избежать обмана

  1. Заправляйтесь только на проверенных АЗС.
  2. Следите за процессом заправки, чтобы избежать задержки топлива в шланге.
  3. Обращайте внимание на поведение сотрудников — нервозность может быть признаком обмана.
  4. Изучите технические характеристики автомобиля, включая реальный объём топливного бака.

Многие автопроизводители указывают в инструкциях объём бака, который чуть ниже фактического. Это позволяет заправить бак на несколько процентов больше, что особенно полезно перед дальними поездками. Внимательность и знание своего авто помогут избежать неприятных ситуаций и сэкономить деньги.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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