Советы, чтобы не стать жертвой недолива топлива

На заправках водителей могут подстерегать недобросовестные сотрудники, которые недоливают топливо в бак. Объём недолива может достигать двух литров, а многие автовладельцы даже не замечают обмана.
Сотрудники АЗС могут изменить настройки оборудования, чтобы показатели на колонке не соответствовали фактическому объёму залитого топлива. Водитель оплачивает указанное количество, хотя в действительности получает меньше бензина.
Ещё один способ — задержка топлива в шланге. Это делает недолив почти незаметным, но в итоге водитель переплачивает.
Многие автопроизводители указывают в инструкциях объём бака, который чуть ниже фактического. Это позволяет заправить бак на несколько процентов больше, что особенно полезно перед дальними поездками. Внимательность и знание своего авто помогут избежать неприятных ситуаций и сэкономить деньги.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.