Бесполезные опции в современных автомобилях

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Современные автомобили оснащены множеством функций, но не все из них находят применение у водителей. Некоторые опции остаются практически бесполезными, вынуждая автовладельцев переплачивать за ненужное оснащение. Рассмотрим самые спорные функции в машинах.

Бортовая навигация



Встроенные навигаторы на базе TomTom, Garmin или Navitel часто показывают неактуальную информацию. Они могут пропускать улицы, допускать путаницу с номерами домов и неверно отображать ограничения скорости. Временные дорожные знаки такие системы также не учитывают, что снижает их полезность.

Омыватели фар



Фары загрязняются сильным слоем грязи, который невозможно смыть струёй омывателя. В итоге такая система становится бесполезной, а её частое использование приводит к перерасходу стеклоомывающей жидкости.

Система автоматической парковки



Эта технология ещё далека от совершенства: она не замечает мелкие препятствия вроде камней и не способна работать в узких пространствах. Пока что система не может заменить опытного водителя.

Система распознавания голоса



Технология часто ошибается в интерпретации голосовых команд, что вызывает раздражение у водителей. Но если её доработать, система может стать незаменимой в будущем.

Круиз-контроль



Эта функция редко используется, особенно в городе, где из-за светофоров и пробок поддержание постоянной скорости невозможно. Однако адаптивный круиз-контроль, позволяющий поддерживать безопасную дистанцию, значительно полезнее.

Панорамная крыша



Прозрачная крыша создаёт романтическую атмосферу, но практических преимуществ немного. Она быстро пачкается, а в жару вызывает духоту в салоне, что делает её неудобной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



GPS-навигатор — радиоэлектронное устройство для навигации.

