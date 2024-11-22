Какие машины сохраняют стоимость лучше всего

Составлен рейтинг автомобилей, которые теряют в цене меньше всего через три года после покупки. Для анализа исследователи изучили остаточную стоимость 2100 модификаций от 50 производителей. Отдельно рассматривались машины массового и премиального сегментов.
Для расчёта сравнивали цены на новые автомобили 2021 года с их стоимостью на перепродажу в 2024 году.
Самые выгодные — корейские автомобили, которые сохраняют 78,13% начальной стоимости спустя три года. Второе место заняли японские марки с результатом 73,96%. Замыкают тройку российские машины, которые можно продать за 70,69% от первоначальной цены.
Автомобили премиального сегмента теряют больше в цене, но среди них также есть модели с выгодной остаточной стоимостью.
Как видно, в премиальном сегменте наименее убыточными остаются Lexus и Mercedes-Benz, особенно среди кроссоверов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.