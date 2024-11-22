Какие машины сохраняют стоимость лучше всего

Какие авто теряют в цене меньше всего

3:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые теряют в цене меньше всего через три года после покупки. Для анализа исследователи изучили остаточную стоимость 2100 модификаций от 50 производителей. Отдельно рассматривались машины массового и премиального сегментов.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Для расчёта сравнивали цены на новые автомобили 2021 года с их стоимостью на перепродажу в 2024 году.

Самые выгодные — корейские автомобили, которые сохраняют 78,13% начальной стоимости спустя три года. Второе место заняли японские марки с результатом 73,96%. Замыкают тройку российские машины, которые можно продать за 70,69% от первоначальной цены.

Рейтинг массового сегмента



B-класс:

Renault Sandero — 84,89% от начальной стоимости.

Volkswagen Polo — 80,52%.

KIA Rio — 78,35%.

C-класс:

Hyundai Elantra — 82,33%.

Toyota Corolla — 79,46%.

Mazda 3 — 78,73%.

D-класс:

KIA Optima — 81,68%.

Toyota Camry — 79,19%.

Mazda 6 — 78,96%.

Пикапы:

Toyota Hilux — 86,49%.

Mitsubishi L200 — 75,36%.

Volkswagen Amarok — 68,42%.

Кроссоверы и внедорожники:

Toyota RAV4 — 81,84%.

Toyota Land Cruiser 200 — 79,13%.

Toyota Land Cruiser Prado — 77,18%.

Рейтинг премиального сегмента

Автомобили премиального сегмента теряют больше в цене, но среди них также есть модели с выгодной остаточной стоимостью.

A-класс:

Mercedes-Benz A-Class — 69%.

Audi A3 — 68,49%.

Mercedes-Benz CLA — 68,35%.

D-класс:

Mercedes-Benz C-Class — 68,13%.

Audi A4 — 67,67%.

Volvo S60 — 67,31%.

E-класс:

Lexus ES — 71,19%.

Mercedes-Benz CLS — 66,30%.

Mercedes-Benz E-Class — 64,31%.

F-класс:

Mercedes-Benz S-Class — 65,36%.

BMW 7-Series — 63,53%.

Jaguar XJ — 51,71%.

Кроссоверы и внедорожники:

Lexus RX — 78,37%.

Lexus LX — 77,34%.

Mercedes-Benz GLA — 70,18%.

Как видно, в премиальном сегменте наименее убыточными остаются Lexus и Mercedes-Benz, особенно среди кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

