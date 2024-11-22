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Какие машины сохраняют стоимость лучше всего

Какие авто теряют в цене меньше всего
3:50
Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые теряют в цене меньше всего через три года после покупки. Для анализа исследователи изучили остаточную стоимость 2100 модификаций от 50 производителей. Отдельно рассматривались машины массового и премиального сегментов.

Какие авто теряют в цене меньше всего
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Для расчёта сравнивали цены на новые автомобили 2021 года с их стоимостью на перепродажу в 2024 году.

Самые выгодные — корейские автомобили, которые сохраняют 78,13% начальной стоимости спустя три года. Второе место заняли японские марки с результатом 73,96%. Замыкают тройку российские машины, которые можно продать за 70,69% от первоначальной цены.

Рейтинг массового сегмента


B-класс:

  • Renault Sandero — 84,89% от начальной стоимости.
  • Volkswagen Polo — 80,52%.
  • KIA Rio — 78,35%.

C-класс:

  • Hyundai Elantra — 82,33%.
  • Toyota Corolla — 79,46%.
  • Mazda 3 — 78,73%.

D-класс:

  • KIA Optima — 81,68%.
  • Toyota Camry — 79,19%.
  • Mazda 6 — 78,96%.

Пикапы:

  • Toyota Hilux — 86,49%.
  • Mitsubishi L200 — 75,36%.
  • Volkswagen Amarok — 68,42%.

Кроссоверы и внедорожники:

  • Toyota RAV4 — 81,84%.
  • Toyota Land Cruiser 200 — 79,13%.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 77,18%.

Рейтинг премиального сегмента

Автомобили премиального сегмента теряют больше в цене, но среди них также есть модели с выгодной остаточной стоимостью.

A-класс:

  • Mercedes-Benz A-Class — 69%.
  • Audi A3 — 68,49%.
  • Mercedes-Benz CLA — 68,35%.

D-класс:

  • Mercedes-Benz C-Class — 68,13%.
  • Audi A4 — 67,67%.
  • Volvo S60 — 67,31%.

E-класс:

  • Lexus ES — 71,19%.
  • Mercedes-Benz CLS — 66,30%.
  • Mercedes-Benz E-Class — 64,31%.

F-класс:

  • Mercedes-Benz S-Class — 65,36%.
  • BMW 7-Series — 63,53%.
  • Jaguar XJ — 51,71%.

Кроссоверы и внедорожники:

  • Lexus RX — 78,37%.
  • Lexus LX — 77,34%.
  • Mercedes-Benz GLA — 70,18%.

Как видно, в премиальном сегменте наименее убыточными остаются Lexus и Mercedes-Benz, особенно среди кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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