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Рейтинг авто с минимальным расходом топлива

Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей
1:39
Авто

На европейском рынке составили рейтинг автомобилей, которые тратят меньше всего бензина. В список вошли доступные модели с низким расходом топлива.

Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Первое место занял Suzuki Ignis с 1,2-литровым мотором SHVS. Этот автомобиль потребляет всего 3,95 литра топлива на 100 километров.

На второй позиции оказался Suzuki Celerio, оснащённый 1,0-литровым двигателем. Его расход — 4,07 литра на 100 километров.

Volkswagen Up с двигателем объёмом 1,0 литр занял третье место. Он потребляет 4,21 литра топлива, а его мощность составляет 75 лошадиных сил.

Четвёртое место досталось Skoda Citigo, тоже с 1,0-литровым мотором. Расход топлива у этой модели равен 4,26 литра на 100 километров.

Замыкает пятёрку Suzuki Baleno. Он оснащён 1,0-литровым двигателем и расходует столько же — 4,26 литра.

В топ-10 также вошли:

  • Seat Ibiza — 4,325 литра на 100 км,
  • ещё один Volkswagen Up — 4,38 литра,
  • Kia Picanto — 4,41 литра,
  • Seat Leon — 4,43 литра,
  • Dacia Sandero — 4,45 литра.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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