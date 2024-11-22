Рейтинг авто с минимальным расходом топлива

На европейском рынке составили рейтинг автомобилей, которые тратят меньше всего бензина. В список вошли доступные модели с низким расходом топлива.
Первое место занял Suzuki Ignis с 1,2-литровым мотором SHVS. Этот автомобиль потребляет всего 3,95 литра топлива на 100 километров.
На второй позиции оказался Suzuki Celerio, оснащённый 1,0-литровым двигателем. Его расход — 4,07 литра на 100 километров.
Volkswagen Up с двигателем объёмом 1,0 литр занял третье место. Он потребляет 4,21 литра топлива, а его мощность составляет 75 лошадиных сил.
Четвёртое место досталось Skoda Citigo, тоже с 1,0-литровым мотором. Расход топлива у этой модели равен 4,26 литра на 100 километров.
Замыкает пятёрку Suzuki Baleno. Он оснащён 1,0-литровым двигателем и расходует столько же — 4,26 литра.
В топ-10 также вошли:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.