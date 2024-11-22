Рейтинг авто с минимальным расходом топлива

Составлен рейтинг самых экономичных автомобилей

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На европейском рынке составили рейтинг автомобилей, которые тратят меньше всего бензина. В список вошли доступные модели с низким расходом топлива.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Первое место занял Suzuki Ignis с 1,2-литровым мотором SHVS. Этот автомобиль потребляет всего 3,95 литра топлива на 100 километров.

На второй позиции оказался Suzuki Celerio, оснащённый 1,0-литровым двигателем. Его расход — 4,07 литра на 100 километров.

Volkswagen Up с двигателем объёмом 1,0 литр занял третье место. Он потребляет 4,21 литра топлива, а его мощность составляет 75 лошадиных сил.

Четвёртое место досталось Skoda Citigo, тоже с 1,0-литровым мотором. Расход топлива у этой модели равен 4,26 литра на 100 километров.

Замыкает пятёрку Suzuki Baleno. Он оснащён 1,0-литровым двигателем и расходует столько же — 4,26 литра.

В топ-10 также вошли:

Seat Ibiza — 4,325 литра на 100 км,

ещё один Volkswagen Up — 4,38 литра,

Kia Picanto — 4,41 литра,

Seat Leon — 4,43 литра,

Dacia Sandero — 4,45 литра.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

