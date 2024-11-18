Где мечты становятся реальностью: Подробности о выставке SEMA

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Первая выставка SEMA (Ассоциация специального оборудования) состоялась в 1967 году в Лос-Анджелесе и объединила производителей и продавцов автозапчастей, а также специалистов по тюнингу и реставрации автомобилей. В 1977 году мероприятие переехало в Лас-Вегас. В этом году SEMA собрала более 2,4 тысячи компаний, и за четыре дня выставку посетили свыше 160 тысяч человек. Также проводились мастер-классы, конференции и дрифт-шоу. Участники уже активно готовятся к следующей выставке, которая пройдет 4-7 ноября 2025 года, сообщает 110km.ru.

Фото: flickr.com by Nick Ares, CC BY-SA 2.0

Mercedes SLR McLaren от Джона Саркисяна

Примечательный белый с красным Mercedes-Benz SLR McLaren, созданный Джоном Саркисяном из тюнинг-ателье S Klub, вызывает ассоциации со спорткаром из культового фильма «Спиди-гонщик». Автомобиль получил название Là SLR и построен на базе купе 2006 года, лишённого крыши, но сохранившего двери-бабочки. Интерьер отделан ярко-красной алькантарой. В дополнение к стандартным элементам безопасности присутствуют дуги и каркас типа Halo, аналогичный тем, что используются в Формуле-1. Завершают образ комплект блестящих хромированных колес HRE S107 с летними шинами Toyo Proxes Sport Max Performance.

Toyota Land Cruiser от Westcott Designs

На выставке SEMA было представлено множество ярких шоу-каров на базе Toyota Land Cruiser, одним из самых впечатляющих стал проект от Westcott Designs. Специалисты решили превратить внедорожник в спорткар, способный покорить трассу Baja 500. Кузов автомобиля покрыт черной глянцевой эмалью и защищен матовой прозрачной полиуретановой пленкой. Вместо стандартных колес установлены 17-дюймовые диски Innovate Racing G700, обутые в 37-дюймовые шины Toyo Open Country NTR Desert Race. Ярко-желтые акценты на колесах, логотипах и элементах подвески придают автомобилю стильный вид, а внутри установлены гоночные кресла Sparco Evo S QRT с кожаной отделкой и пятиточечными ремнями безопасности.

Chevrolet Chevelle от Blazin Rodz

Новичок выставки SEMA, тюнинг-ателье Blazin Rodz, представило уникальный дрифт-кар Chevrolet Chevelle с 8,8-литровым V8 двигателем, развивающим более 2800 лошадиных сил (2087 кВт). Автомобиль построен на индивидуально разработанных шасси и подвеске, а многие детали изготовлены с использованием 3D-печати и ЧПУ. Двигатель Brodix V8 оснащен двумя турбинами Precision 8385 Next Gen и мощными топливными насосами Aeromotive Brushless, при этом дорожный просвет очень низкий. Главная цель проекта - создать машину, поражающую своим внешним видом и дарящую уникальные ощущения от вождения.

Полицейская Tesla Model S Plaid от Unplugged Performance

Тюнинг-ателье Unplugged Performance, специализирующееся на подготовке электромобилей Tesla и создании мощных полицейских автомобилей, представило Tesla Model S Plaid Pursuit – самый быстрый полицейский электроседан. С мощностью более 1000 л.с. он способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Новый седан оборудован интегрированными в кузов проблесковыми огнями, что улучшает аэродинамику, и отличается от обычных полицейских машин мощным таранным бампером, сиренами, громкоговорителем и пуленепробиваемыми передними дверями (уровень защиты NIJ Level IIIA). Этот автомобиль вполне может стать частью современной полицейской службы в ближайшем будущем.