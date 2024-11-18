Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как недостаток микроэлементов влияет на здоровье голубики?
Товарооборот между Россией и ОАЭ снизился
Пять причин и рисков приучения кота к домашней еде
Как защитить садовую мебель зимой: 4 простых шага
Богатство и благополучие мимо вас не пройдут: вот как нужно украсить ёлку к 2025 году
Ученые узнали, что на самом деле чувствуют животные
Санья превратилась в туристический магнит: рекордное число приезжих
Овсяное печенье с секретным ингредиентом, которое превосходит по вкусу покупное в тысячу раз
Последуйте этим советам, и можете навсегда забыть о боли в мышцах после тренировок

По улицам плывут авто — наводнению на Сицилии рады только если школьники

1:05
Авто

На Италию вслед за Испанией обрушились сильные дожди, которые вызвали наводнения, сообщают официальные источники.

По улицам плывут авто — наводнению на Сицилии рады только если школьники
Фото: Катаклизм is licensed under Free More info

Ливни привели к масштабным затоплениям на юге страны, в том числе на Сицилии. Десятки автомобилей унесены потоками воды в море.

Больше всего пострадали населённые пункты в провинции Катания, а также муниципалитеты Ачиреале, Лингуаглосса и Джиарре, где за сутки выпала почти тысяча миллиметров осадков. Стихийное бедствие парализовало движение транспорта, привело к закрытию школ.

По улицам плывут чьи-то авто, а вот для итальянских школьников — это возможность не сидеть в холодных классах. Как известно, в школах на Сицилии нет центрального отопления. Дети вынуждены сидеть на уроках в куртках, перчатках и шарфах. В классах включают электрообогреватели, но из-за старых деревянных окон, кабинет плохо прогревается. Поэтому дети приносят в школу грелки — подушки с горячей водой внутри.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
Какие штрафы предусмотрены за незаконное захоронение питомцев?
Лишние углеводы: продукты, которые стоит исключить
Подготовка лилий к зиме: советы, которые спасут ваш сад
Чистокровные и такие хрупкие: 6 самых болезненных кошачьих пород
Новый патруль в Шерегеше вызвал волну критики
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Сколько в среднем тратят нефтяники ХМАО на питание
Эти продукты увеличивают риск ожирения печени на 37%
Как обеспечить увлажнение орхидей: стоит ли опрыскивать?
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.