По улицам плывут авто — наводнению на Сицилии рады только если школьники

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На Италию вслед за Испанией обрушились сильные дожди, которые вызвали наводнения, сообщают официальные источники.

Фото: Катаклизм is licensed under Free More info

Ливни привели к масштабным затоплениям на юге страны, в том числе на Сицилии. Десятки автомобилей унесены потоками воды в море.

Больше всего пострадали населённые пункты в провинции Катания, а также муниципалитеты Ачиреале, Лингуаглосса и Джиарре, где за сутки выпала почти тысяча миллиметров осадков. Стихийное бедствие парализовало движение транспорта, привело к закрытию школ.

По улицам плывут чьи-то авто, а вот для итальянских школьников — это возможность не сидеть в холодных классах. Как известно, в школах на Сицилии нет центрального отопления. Дети вынуждены сидеть на уроках в куртках, перчатках и шарфах. В классах включают электрообогреватели, но из-за старых деревянных окон, кабинет плохо прогревается. Поэтому дети приносят в школу грелки — подушки с горячей водой внутри.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

