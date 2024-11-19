Запуск работающего мотора: какие машины защищены от ошибок

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Запуск работающего двигателя — ситуация редкая, но возможная. Особенно это может случиться по неопытности или в спешке. Современные двигатели работают так тихо, что в шумной обстановке легко не заметить, что мотор уже запущен. Автоэксперт разобрался, что произойдет, если водитель повторно запустит двигатель.

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Как работает запуск двигателя?

Процесс пуска невозможен без стартера — компактного электродвигателя, который приводит в движение коленчатый вал для запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Процедура выглядит так:

Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, замыкая цепь втягивающего реле.

Реле подаёт ток от аккумулятора на коллектор стартера, создавая магнитное поле.

Стартер вращает вал и маховик, запуская ДВС.

После пуска ключ возвращается в исходное положение, цепь размыкается, и муфта отсоединяется от маховика.

Что произойдет при повторном запуске?

Если двигатель уже работает, а водитель пытается снова его запустить, последствия зависят от типа автомобиля:

Старые автомобили

У машин с возрастом более десятка лет повторный запуск может вызвать громкий скрежет и хруст. Стартер начнет зацепляться за уже вращающийся маховик, что приводит к повреждению механических элементов. Если вовремя не вернуть ключ в исходное положение, это может повредить как стартер, так и маховик.

Современные автомобили

В большинстве новых автомобилей установлена механическая блокировка замка зажигания. Эта система предотвращает повторный запуск, когда двигатель уже работает. Стартер просто не сработает, и никаких неприятных звуков не возникнет.

Автомобили с системой Start-Stop

В машинах с кнопочным запуском всё ещё проще. Если мотор уже работает и вы случайно нажмёте кнопку запуска, двигатель просто заглохнет, и лишний запуск не произойдёт.

Выводы

Хотя повторный запуск двигателя редко приводит к серьёзным последствиям в современных автомобилях, владельцам старых машин стоит быть особенно внимательными. Такие попытки могут обернуться дорогим ремонтом узлов двигателя.

Уточнения

Стартер — устройство, которое в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска



