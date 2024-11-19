Запуск работающего мотора: какие машины защищены от ошибок

Запуск работающего двигателя — ситуация редкая, но возможная. Особенно это может случиться по неопытности или в спешке. Современные двигатели работают так тихо, что в шумной обстановке легко не заметить, что мотор уже запущен. Автоэксперт разобрался, что произойдет, если водитель повторно запустит двигатель.
Процесс пуска невозможен без стартера — компактного электродвигателя, который приводит в движение коленчатый вал для запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Процедура выглядит так:
Если двигатель уже работает, а водитель пытается снова его запустить, последствия зависят от типа автомобиля:
Старые автомобили
У машин с возрастом более десятка лет повторный запуск может вызвать громкий скрежет и хруст. Стартер начнет зацепляться за уже вращающийся маховик, что приводит к повреждению механических элементов. Если вовремя не вернуть ключ в исходное положение, это может повредить как стартер, так и маховик.
Современные автомобили
В большинстве новых автомобилей установлена механическая блокировка замка зажигания. Эта система предотвращает повторный запуск, когда двигатель уже работает. Стартер просто не сработает, и никаких неприятных звуков не возникнет.
Автомобили с системой Start-Stop
В машинах с кнопочным запуском всё ещё проще. Если мотор уже работает и вы случайно нажмёте кнопку запуска, двигатель просто заглохнет, и лишний запуск не произойдёт.
Хотя повторный запуск двигателя редко приводит к серьёзным последствиям в современных автомобилях, владельцам старых машин стоит быть особенно внимательными. Такие попытки могут обернуться дорогим ремонтом узлов двигателя.
Стартер — устройство, которое в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска
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