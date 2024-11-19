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Некачественная диагностика авто: почему важно проверять автосервис

2:23
Авто

Диагностика автомобиля — это важный процесс, который помогает выявить скрытые неисправности, определить состояние всех узлов и систем, а также спланировать техническое обслуживание и ремонт. Однако некачественная диагностика может обернуться потерей времени, денег и даже поставить под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Какие ошибки допускают диагносты и как найти надёжный автосервис? Об этом рассказал тренер центра обучения FITLAB Игнат Ермолин.

Некачественная диагностика авто: почему важно проверять автосервис
Фото: freepik.com by standret, PDM

Ошибки диагностов и их последствия

По словам Ермолина, самая "безобидная" ошибка диагноста — это тратa времени. Например, владелец машины обращается с жалобой на стук, но мастер не может найти его причину. Водитель вынужден искать другого специалиста и ехать на диагностику повторно.

Серьёзные последствия возникают, если диагност делает неверное заключение. В этом случае может быть заменена деталь, которая требует обновления, но не является источником проблемы. Владелец даёт согласие на ремонт, забирает автомобиль, а по дороге домой обнаруживает, что неисправность осталась. Это не только раздражает, но и увеличивает затраты на ремонт.

Почему происходят ошибки?

Игнат Ермолин объясняет, что зачастую диагност сосредотачивается только на одной детали, упуская из виду основную проблему. Например, мастер замечает, что какая-то деталь изношена, и рекомендует её заменить, но не уделяет должного внимания источнику звука, который беспокоит автовладельца.

"Это как поход к стоматологу: вы жалуетесь на боль, врач лечит один зуб, а проблема остаётся. С автомобилем ситуация аналогичная. Если критичные неисправности не выявлены, то машина может быть опасной для жизни водителя и пассажиров", — пояснил Ермолин.

Как избежать ошибок?

К счастью, подобные случаи сейчас встречаются редко, так как даже небольшие автосервисы используют современное оборудование, способное выявить серьёзные неисправности. Однако, чтобы перестраховаться, выбирайте проверенные автосервисы с хорошей репутацией. Ключ к успешной диагностике — квалификация специалистов и качественное оборудование.

Уточнения

Станция технического обслуживания  — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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