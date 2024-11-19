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Что положить в багажник на зиму: советы эксперта

2:18
Авто

С приближением зимы важно пересмотреть содержимое багажника автомобиля. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, что должно быть в багажнике каждой машины зимой.

Что положить в багажник на зиму: советы эксперта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сначала убираем ненужное

"Пора убрать летние аксессуары — пледы, зонты, круги для плавания и кремы для загара", — отметил Рузанов.

Вместо этого стоит собрать полезные вещи, которые помогут справляться с зимними сложностями на дороге.

Необходимое для зимы:

  1. Щетка со скребком
    Проверьте состояние старой щетки и положите её в багажник. Даже если у вас есть гараж или парковочное место, щетка пригодится — например, после работы или короткой поездки, когда машина успевает превратиться в сугроб.
  2. Запас "незамерзайки"
    Зимой омывающая жидкость расходуется быстрее из-за снега, грязи и реагентов. Качественную "незамерзайку" всегда стоит иметь в запасе. Ею также можно протирать фары и стекла.
  3. Пусковые провода
    Разряженный аккумулятор может подвести в любой момент, особенно в мороз. Держите в багажнике хорошие кабели для "прикуривания" — это может выручить как вас, так и соседей.
  4. Запасное колесо и инструменты для его замены
    Убедитесь, что в вашем багажнике есть исправная "запаска", домкрат, баллонный ключ и насос-компрессор. Эти вещи особенно важны зимой, когда пробитое колесо становится серьезной проблемой.
  5. Буксировочный трос
    Даже в городе буксировочный трос может оказаться необходимым. Зимой его часто используют, чтобы вытащить машину из сугробов или помочь другим водителям.
  6. Лопата
    Положите в багажник небольшую, но прочную лопату. Лучше всего выбирать модели с телескопической ручкой и лёгким алюминиевым черенком.

Полезные дополнения:

Рузанов также советует возить с собой мощный фонарик, спиртосодержащие салфетки, размораживатель замков, пуско-зарядное устройство, термоноски и теплые рукавицы.

"Все эти вещи сделают зимнюю эксплуатацию автомобиля проще и безопаснее", — подчеркнул эксперт.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг.незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками стеклоочистителей ("дворниками").
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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