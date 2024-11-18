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Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов

1:02
Авто

Основатель компании по производству аккумуляторов для электромобилей CATL Робин Цзен и глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск имеют, безусловно, точки соприкосновения в бизнесе.

Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Как сообщает The Drive, Цзен недавно высказался об Илоне Маске.

Цзену было интересно узнать, почему Маск дает пустые обещания, обозначает нереалистичные сроки для каждого продукта, проекта. В ответ он услышал следующее: такие "обещания" — это мотивация, надежда (пусть и ложная изначально) для сотрудников, а продолжительные сроки равнозначны "бесконечности".

Маск затруднился дать ответ на вопрос: как изготавливается аккумулятор.

"Мы очень долго спорили, и я показал ему, — рассказывает Цзен. — Он молчал. Он не знает, как сделать аккумулятор. А это связано с электрохимией. Да, он хорош в чипах, программном обеспечении, аппаратном обеспечении, механике, но ..."

 

Уточнения

Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) — китайский производитель топливных элементов, литий-ионных, литий-железо-фосфатных и литий-полимерных аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии. Компания входит в число крупнейших публичных компаний Китая. Основана в 2011 году, штаб-квартира расположена в Ниндэ.
 

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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