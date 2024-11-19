Что делать, если двигатель закипел в мороз

2:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы считают, что "закипание" двигателя — это исключительно летняя проблема, но такая ситуация может случиться и зимой, даже в сильные морозы. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, почему автомобили "закипают" зимой и как этого избежать.

Фото: pxhere.com

Почему двигатель закипает зимой?

Основной причиной зимнего перегрева двигателя является неисправность системы охлаждения, чаще всего связанная с утечкой охлаждающей жидкости. Алексей Рузанов отметил, что утечка антифриза может происходить постепенно, из-за чего водитель не замечает проблему сразу. Как только уровень охлаждающей жидкости становится критически низким, на приборной панели загорается индикатор перегрева или низкого уровня.

Причины утечки зимой:

Колебания температур:

Зимой из-за морозов материалы, такие как шланги и патрубки, сжимаются и теряют гибкость. При резком перепаде температур они могут трескаться, что приводит к утечке.

Зимой из-за морозов материалы, такие как шланги и патрубки, сжимаются и теряют гибкость. При резком перепаде температур они могут трескаться, что приводит к утечке. Замена антифриза воздухом:

При низком уровне антифриза в систему охлаждения попадает воздух, который не передаёт тепло от двигателя к радиатору. Это вызывает перегрев.

Как избежать проблем с системой охлаждения?

Регулярно проверяйте уровень антифриза. Делайте это на остывшем двигателе и на ровной поверхности.

Проводите диагностику. Проверка состояния шлангов, уплотнителей и других деталей системы охлаждения поможет вовремя выявить износ или повреждения.

Другие причины зимнего "закипания"

Заклинивший термостат: может выйти из строя из-за износа корпуса или прокладки.

Неисправная помпа: чаще всего проблемы связаны с сальником или прокладкой.

Треснувший расширительный бачок или забитый радиатор: такие повреждения выявляются во время диагностики.

Что делать, если двигатель закипел?

Если двигатель перегрелся, продолжать движение категорически нельзя. Эксперт советует как можно скорее остановиться в безопасном месте, выключить двигатель и вызвать эвакуатор. Самостоятельная попытка продолжить движение может привести к серьёзным повреждениям мотора.

"Решать мелкие проблемы системы охлаждения всегда дешевле, чем заниматься капитальным ремонтом двигателя", — подытожил Алексей Рузанов.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.

