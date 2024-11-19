Многие автовладельцы считают, что "закипание" двигателя — это исключительно летняя проблема, но такая ситуация может случиться и зимой, даже в сильные морозы. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, почему автомобили "закипают" зимой и как этого избежать.
Почему двигатель закипает зимой?
Основной причиной зимнего перегрева двигателя является неисправность системы охлаждения, чаще всего связанная с утечкой охлаждающей жидкости. Алексей Рузанов отметил, что утечка антифриза может происходить постепенно, из-за чего водитель не замечает проблему сразу. Как только уровень охлаждающей жидкости становится критически низким, на приборной панели загорается индикатор перегрева или низкого уровня.
Причины утечки зимой:
Как избежать проблем с системой охлаждения?
Регулярно проверяйте уровень антифриза. Делайте это на остывшем двигателе и на ровной поверхности.
Проводите диагностику. Проверка состояния шлангов, уплотнителей и других деталей системы охлаждения поможет вовремя выявить износ или повреждения.
Другие причины зимнего "закипания"
Что делать, если двигатель закипел?
Если двигатель перегрелся, продолжать движение категорически нельзя. Эксперт советует как можно скорее остановиться в безопасном месте, выключить двигатель и вызвать эвакуатор. Самостоятельная попытка продолжить движение может привести к серьёзным повреждениям мотора.
"Решать мелкие проблемы системы охлаждения всегда дешевле, чем заниматься капитальным ремонтом двигателя", — подытожил Алексей Рузанов.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.