Фаркопы на китайских авто: нюансы и риски

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На дорогах водителей могут ждать неожиданные штрафы, одним из которых является наказание за использование фаркопа. Эта ситуация особенно актуальна для владельцев китайских автомобилей, которые зачастую не предназначены для буксировки прицепов. Руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин рассказал, как избежать подобных неприятностей.

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Когда фаркоп может стать причиной штрафа?

По словам Бударагина, фаркопы, установленные заводом-изготовителем и указанные в ПТС, не требуют демонтажа при езде без прицепа. Однако съёмные тягово-сцепные устройства могут вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД. Если инспектор посчитает, что фаркоп повышает риск аварии, водитель может получить штраф в размере 500 рублей.

Как избежать штрафа за фаркоп?

Эксперт предлагает несколько решений:

Снять фаркоп при остановке инспектором. Подтвердить, что фаркоп установлен на заводе или зарегистрирован в ГИБДД. Предъявить сертификаты соответствия устройства техническим нормам.

Риски использования самодельных фаркопов

Если фаркоп самодельный и не имеет документов, штраф также составит 500 рублей. Кроме того, неисправное тягово-сцепное устройство может привести к эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Чтобы избежать таких ситуаций, важно, чтобы фаркоп был зарегистрирован и находился в исправном состоянии.

"Своевременная проверка и наличие необходимых разрешений позволят избежать проблем с законом", — подытожил Александр Бударагин.

Уточнения

Тя́гово-сцепно́е устро́йство (фарко́п) — устройство, предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов транспортным средством (тягачом).

