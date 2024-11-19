Отсутствие уведомления не освобождает от уплаты: транспортный налог под контролем

Каждому автовладельцу знакома необходимость уплаты транспортного налога, но иногда уведомление о налоге может не прийти. Руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин, что делать в подобных ситуациях.
Почему налоговое уведомление может не прийти?
Уведомления обычно отправляются на почтовый адрес, указанный при регистрации автомобиля, или в электронные кабинеты на порталах ФНС и Госуслуг. Однако бывают случаи, когда уведомление не доходит до адресата. Вот основные причины:
Что делать, если налоговое уведомление не пришло?
Александр Бударагин рекомендует активно действовать, чтобы избежать штрафов:
Запишитесь на приём через Госуслуги: это поможет заранее спланировать визит в ФНС и получить квитанцию без ожидания.
Обратитесь в налоговую лично: посетите ближайшее отделение ФНС для получения квитанции. Это самый надёжный способ убедиться, что вы не пропустили платёж.
Подайте электронное заявление: воспользуйтесь сайтом ФНС, чтобы запросить квитанцию и оплатить налог онлайн.
Можно ли получить отсрочку?
В некоторых случаях, например, при стихийных бедствиях или тяжёлом материальном положении, автовладелец может обратиться за отсрочкой или рассрочкой платежа. Для этого следует подать заявление в налоговые органы.
"Эти меры помогут вам не только вовремя оплатить налог, но и избежать штрафов за просрочку", — подытожил эксперт.
Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
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