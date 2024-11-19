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Отсутствие уведомления не освобождает от уплаты: транспортный налог под контролем

2:19
Авто

Каждому автовладельцу знакома необходимость уплаты транспортного налога, но иногда уведомление о налоге может не прийти. Руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин, что делать в подобных ситуациях.

Отсутствие уведомления не освобождает от уплаты: транспортный налог под контролем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему налоговое уведомление может не прийти?

Уведомления обычно отправляются на почтовый адрес, указанный при регистрации автомобиля, или в электронные кабинеты на порталах ФНС и Госуслуг. Однако бывают случаи, когда уведомление не доходит до адресата. Вот основные причины:

  1. Технические сбои: задержки или потеря уведомлений из-за ошибок в системе.
  2. Цифровизация процессов: если автовладелец не использует Госуслуги, он может пропустить уведомление.
  3. Смена адреса: уведомление может отправиться на старый адрес владельца машины.
  4. Ошибки налоговой инспекции: данные о владельце авто могут не поступить в ФНС.
  5. Проблемы с почтой: уведомление может задержаться или потеряться.
  6. Важно помнить: отсутствие уведомления не освобождает от уплаты налога. Если платеж не будет внесён вовремя, начисляется долг, а также штраф в размере 20% от суммы задолженности.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло?

Александр Бударагин рекомендует активно действовать, чтобы избежать штрафов:

Запишитесь на приём через Госуслуги: это поможет заранее спланировать визит в ФНС и получить квитанцию без ожидания.
Обратитесь в налоговую лично: посетите ближайшее отделение ФНС для получения квитанции. Это самый надёжный способ убедиться, что вы не пропустили платёж.
Подайте электронное заявление: воспользуйтесь сайтом ФНС, чтобы запросить квитанцию и оплатить налог онлайн.

Можно ли получить отсрочку?

В некоторых случаях, например, при стихийных бедствиях или тяжёлом материальном положении, автовладелец может обратиться за отсрочкой или рассрочкой платежа. Для этого следует подать заявление в налоговые органы.

"Эти меры помогут вам не только вовремя оплатить налог, но и избежать штрафов за просрочку", — подытожил эксперт.

Уточнения

Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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