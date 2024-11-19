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Краткосрочные полисы ОСАГО: кто их оформляет и сколько они стоят

1:34
Авто

С начала текущего года российские автовладельцы получили возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. О ключевых особенностях нового формата рассказал руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Михаил Петряев.

Краткосрочные полисы ОСАГО: кто их оформляет и сколько они стоят
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Для кого подходит краткосрочное ОСАГО?

По словам Михаила Петряева, такие полисы будут востребованы среди таксистов, которые работают неполный рабочий день или используют автомобиль для временных подработок. Также краткосрочная страховка подойдёт для перегонщиков автомобилей, занимающихся перепродажей, и для других ситуаций, когда машина используется ограниченное время.

Стоимость и риски

Эксперт отметил, что стоимость краткосрочного ОСАГО будет выше в пересчёте на день по сравнению с годовым полисом. Это связано с повышенными рисками, которые несут страховые компании в этом сегменте.

Потенциальные проблемы

Михаил Петряев выразил опасения, что внедрение краткосрочных полисов может привести к росту числа незастрахованных автомобилей. По его словам, водители могут забывать вовремя продлевать такие полисы, что создаёт дополнительные риски на дорогах.

Преимущества и недостатки

Хотя краткосрочное ОСАГО позволяет экономить деньги для тех, кто редко пользуется автомобилем, специалисты призывают водителей тщательно следить за сроками действия полиса, чтобы избежать штрафов и других проблем.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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