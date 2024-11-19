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Почему китайские машины требуют особого внимания зимой

1:32
Авто

Владельцам автомобилей китайских марок в России рекомендуется с особым вниманием готовить свои машины к зиме. Как сообщил автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, игнорирование этих мер может привести к различным поломкам и сбоям в работе автомобиля в холодное время года.

Почему китайские машины требуют особого внимания зимой
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Особенности эксплуатации китайских авто в России

По словам Субботина, китайские автомобили часто не адаптированы к суровым зимним условиям России — низким температурам и бездорожью. Именно поэтому многие владельцы сталкиваются с поломками и жалобами на работу таких машин.

Что нужно сделать перед зимой?

Проверка технических жидкостей: перед холодами важно проверить уровень и состояние всех жидкостей, а также заменить моторное масло на зимнее.
Замена масляных фильтров: родные фильтры китайских автомобилей лучше заменить на продукцию известных брендов, которые доказали свою надёжность.
Проверка топливной системы: особое внимание стоит уделить топливным магистралям. В морозы из-за низкого качества материалов, используемых в некоторых китайских машинах, топливопроводы могут треснуть, что создаёт риск утечек и даже возгорания при попадании топлива на детали.
Эксперт подчеркнул, что такая подготовка не только обеспечит бесперебойную работу автомобиля зимой, но и поможет избежать серьёзных поломок и аварийных ситуаций.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Куратор Игорь Моржаретто
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