Как россияне выбирают автомобили: эмоции, решения и первый запуск

Эксперты провели исследование, чтобы узнать, какие эмоции испытывают россияне при покупке нового автомобиля и первом запуске его двигателя. В опросе приняли участие 1250 владельцев личного транспорта, и результаты показали, что процесс выбора машины вызывает у большинства приятное предвкушение.
Эмоции при выборе автомобиля:
Около половины респондентов отметили, что выбирая автомобиль, они чувствовали прилив уверенности. В то же время лишь 24% участников признались, что подошли к этому процессу без эмоций.
Первый запуск двигателя:
Самым волнительным моментом после покупки автомобиля оказался запуск двигателя перед первой поездкой. Каждый третий респондент отметил, что испытал в этот момент настолько сильные эмоции, что даже почувствовал мурашки по телу — результат выброса дофамина, гормона радости.
Долгосрочная удовлетворённость:
Более половины опрошенных уверены, что приняли правильное решение, покупая автомобиль. Однако эта уверенность часто проходит через несколько лет. Среди владельцев автомобилей, купленных более 10 лет назад, только 89% продолжают считать, что сделали правильный выбор.
Причины покупки автомобиля:
Основной мотивацией для приобретения автомобиля россияне назвали расширение семьи — так ответили 55% участников. Ещё 20% признались, что покупка машины была их давней мечтой.
Эмо́ция — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции на рабочем месте влияют на производственные показатели организации.
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