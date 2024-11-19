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Новый мотор — новые проблемы: что изменится для владельцев машин

2:27
Авто

Замена заводского двигателя автомобиля на мотор, который не соответствует оригинальной конструкции и требованиям производителя, может оказаться под запретом в России. Как сообщают автоэксперты, ГАИ рассматривает возможность запрета "свапинга" — установки более мощных двигателей на транспортные средства.

Новый мотор — новые проблемы: что изменится для владельцев машин
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Что такое свапинг и почему его хотят запретить?

Термин "свапинг" происходит от английского слова swap — замена. В автомобильной среде так называют процесс установки на машину более мощного двигателя, зачастую импортного. Эта практика популярна среди автолюбителей, но вызывает вопросы у регуляторов.

В октябре 2024 года в ГАИ предложили внести изменения в постановление № 413 "О правилах внесения изменений в заводскую конструкцию автомобилей". Основная цель поправок — усиление контроля за тюнингом, особенно за заменой силовых агрегатов. Если предложение будет одобрено, установка моторов, которые увеличивают мощность или крутящий момент автомобиля более чем на 25% по сравнению с заводскими параметрами, окажется под запретом.

Почему запрет обсуждается?

Есть несколько причин для ужесточения правил:

  1. Нарушение конструкции автомобиля: установка двигателей, не соответствующих типу транспортного средства, может повлиять на безопасность.
  2. Изменение параметров ТС: повышение мощности, изменение массы или других характеристик автомобиля требует обновлённого одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
  3. Риски подделки документов: свапинг часто сопровождается уничтожением идентификационных номеров или другими нарушениями технических норм.

Что будет с владельцами машин?

В случае введения запрета автовладельцам придётся пройти сложную процедуру легализации, если они захотят оставить неоригинальный мотор. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцээра, это потребует получения новых сертификатов и доказательств безопасности изменений. Процесс легализации будет дорогостоящим и длительным, но возможным.

Эксперт также отметил, что нововведения коснутся только небольшой части автомобилистов, так как большинству автовладельцев свапинг не требуется.

Уточнения

Тюнинг автомобиля — процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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