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Ближний свет авто иногда ослепляет— почему так бывает

1:59
Авто

Водители на автодороге в темное время суток могут прибегать к кратковременному переключению с ближнего на дальний свет фар, если им кажется, что ваши фары слишком ярко светят.

Ближний свет авто иногда ослепляет— почему так бывает
Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain

Однако если вы уверены, что находитесь на ближнем свете и никаких изменений в конструкции фар не производилось, возникает вопрос: какая причина может вызывать эффект "ослепления" у встречных водителей?

Это может происходить по причине неправильной настройки ближнего света.

Когда автомобиль загружен, фары могут опускаться вместе с кузовом, и их луч начинает слепить встречных автомобилистов.

При этом, когда вы едете в одиночку, свет никому не мешает.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо использовать специальный корректор фар, который обычно представляет собой колесико с цифрами от 0 до 3 и располагается на передней панели слева от рулевой колонки.

Многие водители игнорируют этот корректор и остаются в недоумении, когда замечают необычное колесико с цифрами рядом с переключателем фар. Неудивительно, что их ближний свет начинает раздражать других участников дорожного движения.

Как же правильно использовать корректор? У этого колесика всего четыре положения:

— 0 — позиция для минимальной загрузки, когда в салоне находится только водитель и один пассажир на переднем кресле.
— 1 — это положение следует выставлять, если в автомобиле находятся два человека с тяжелым багажом.
— 2 — соответствует средней загрузке, когда в салоне находятся пять человек, а багажник наполовину заполнен.
— 3 — этот режим предназначен для максимальной загрузки, когда в автомобиле может находиться до 500 кг: 5 человек в кабине и полный багажник.

Правильное использование корректора фар поможет избежать ослепления встречных водителей и улучшит безопасность на дороге.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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