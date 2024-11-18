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Китайский автопроизводитель планирует построить автозавод в Татарстане

0:43
Авто

По информации из официальных источников, китайская компания FAW, производящая автомобили, рассматривает возможность построить новый автомобильный завод в Татарстане.

Китайский автопроизводитель планирует построить автозавод в Татарстане
Фото: freepik.com by wirestock

Для FAW выгодно размещение производства в Татарстане, так как республика имеет развитую инфраструктуру, квалифицированных работников и привлекательный инвестиционный климат. На форуме "РОСТКИ" представитель China FAW подтвердил планы компании.

Ранее сообщалось, что компания Sollers выпустила фургон, который может стать конкурентом Lada Largus на российском рынке благодаря доступной цене.

Производство модели SF1 планируется запустить на заводе в Татарстане.

Уточнения

China FAW Group (FAW, ФАВ; в переводе с англ. — «Автомобильный завод № 1») — китайская государственная автомобилестроительная компания. Старейшая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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