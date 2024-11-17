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Гонял он по-страшному, почти все авто, которые были у него, попадали в ДТП

1:02
Авто

25 января 2024 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 86 лет. Его актёрские работы и стихи оставили неизгладимый след в истории культуры страны.

Гонял он по-страшному, почти все авто, которые были у него, попадали в ДТП
Фото: drive2 is licensed under Free More info

Те, кто знал Высоцкого лично, вспоминают о его страсти к быстрой езде. Около 7 автомобилей — от "Волги" до Mercedes — прошли со своим водителем "огонь, воду и медные трубы".

Первой иномаркой в "коллекции" Высоцкого был автомобиль Renault 16TS, который Марина Влади привезла ему из Франции.

В первый же день Высоцкий попал на нём в аварию — въехал в стоящий автобус. Автомобиль отремонтировали, и он продолжил служить.

Это был шестилетний хэтчбек Renault 16 светло-серого оттенка, который Влади приобрела во французской столице за 3300 франков, полученных от рекламы парфюмерии.

Именно на этом Renault Владимир и Марина отправились в путешествие по Европе.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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