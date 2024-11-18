Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором

С наступлением осенних холодов риск внезапного разряда аккумулятора существенно возрастает, особенно если батарея старая и не обслуживалась вовремя. Однако даже при полностью севшем аккумуляторе можно попытаться запустить двигатель и добраться до ближайшего автосервиса. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал о проверенных способах, которые помогут завести машину в такой ситуации.
1. Запуск "с толкача"
Для автомобилей с механической коробкой передач этот способ является самым простым и известным. Суть метода заключается в разгоне автомобиля вручную до минимальной скорости, при которой можно включить зажигание и подходящую передачу. Однако для машин с автоматической коробкой передач этот способ категорически не подходит.
2. Запуск с помощью троса
Ещё один метод для механической трансмиссии — использование троса. Для этого нужно поднять одно из ведущих колес, включить зажигание и нужную передачу. Затем, обмотав трос вокруг колеса, резко потянуть за него. Это провернёт коленчатый вал двигателя и запустит мотор.
3. Пуско-зарядное устройство
Этот способ подойдет тем, кто заранее подготовился. Пуско-зарядное устройство подключается к аккумулятору, позволяя запустить двигатель даже при полной разрядке. Главное — следовать инструкции, чтобы правильно подключить клеммы.
4. "Прикуривание" от другого автомобиля
Популярный метод, при котором используется аккумулятор другого транспортного средства. Для подключения важно соблюдать порядок:
Несоблюдение этого порядка может повредить бортовую электронику или даже вызвать короткое замыкание.
5. Замена аккумулятора
Самый надёжный, но затратный способ — покупка нового аккумулятора. Это особенно актуально, если текущая батарея отслужила свой срок и уже не способна обеспечивать надёжный запуск.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
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