Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором

С наступлением осенних холодов риск внезапного разряда аккумулятора существенно возрастает, особенно если батарея старая и не обслуживалась вовремя. Однако даже при полностью севшем аккумуляторе можно попытаться запустить двигатель и добраться до ближайшего автосервиса. Представитель ГАИ в беседе с порталом njcar.ru рассказал о проверенных способах, которые помогут завести машину в такой ситуации.

1. Запуск "с толкача"

Для автомобилей с механической коробкой передач этот способ является самым простым и известным. Суть метода заключается в разгоне автомобиля вручную до минимальной скорости, при которой можно включить зажигание и подходящую передачу. Однако для машин с автоматической коробкой передач этот способ категорически не подходит.

2. Запуск с помощью троса

Ещё один метод для механической трансмиссии — использование троса. Для этого нужно поднять одно из ведущих колес, включить зажигание и нужную передачу. Затем, обмотав трос вокруг колеса, резко потянуть за него. Это провернёт коленчатый вал двигателя и запустит мотор.

3. Пуско-зарядное устройство

Этот способ подойдет тем, кто заранее подготовился. Пуско-зарядное устройство подключается к аккумулятору, позволяя запустить двигатель даже при полной разрядке. Главное — следовать инструкции, чтобы правильно подключить клеммы.

4. "Прикуривание" от другого автомобиля

Популярный метод, при котором используется аккумулятор другого транспортного средства. Для подключения важно соблюдать порядок:

Сначала соедините положительные клеммы (плюс к плюсу).

Затем подключите отрицательные клеммы (минус к минусу).

Отключение проводов должно происходить в обратной последовательности.

Несоблюдение этого порядка может повредить бортовую электронику или даже вызвать короткое замыкание.

5. Замена аккумулятора

Самый надёжный, но затратный способ — покупка нового аккумулятора. Это особенно актуально, если текущая батарея отслужила свой срок и уже не способна обеспечивать надёжный запуск.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

