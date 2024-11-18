С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе подержанного автомобиля одним из главных критериев оценки его состояния является пробег. Однако цифры на одометре не всегда отражают реальную историю машины.

Какие показатели пробега считаются нормальными?

Для трёхлетнего автомобиля приемлемым пробегом считается около 50-60 тысяч километров. Если машине пять лет, нормальным будет пробег в районе 100 тысяч километров, что соответствует средней эксплуатации 15-25 тысяч километров в год.

Подозрительно низкий пробег (10-15 тысяч километров у трёхлетнего авто) может указывать на скручивание одометра. Напротив, пробег свыше 150 тысяч километров для такого же возраста часто свидетельствует о коммерческом использовании, например, в такси.

Как выявить реальный пробег?

История обслуживания. Машины с прозрачной историей ТО у официальных дилеров реже вызывают подозрения.

Состояние интерьера и кузова:

Изношенная обивка сидений и потрепанный руль.

Потёртые педали, ручка переключения передач, ремень безопасности.

Царапины на кнопках, дверных ручках, а также повреждения лакокрасочного покрытия.

Заметный износ тормозных дисков, сколы на капоте и переднем бампере.

Люфт дверей или поцарапанное лобовое стекло при небольшом заявленном пробеге.

Замаскированные дефекты и диагностика

Продавцы часто скрывают следы эксплуатации, проводя косметический ремонт перед продажей. Поэтому визуального осмотра может быть недостаточно.

Эксперты советуют обязательно провести глубокую диагностику автомобиля с использованием профессионального оборудования. Услуги квалифицированного специалиста помогут выявить скрытые проблемы и избежать покупки машины с сомнительной историей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

