С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль

При выборе подержанного автомобиля одним из главных критериев оценки его состояния является пробег. Однако цифры на одометре не всегда отражают реальную историю машины.
Для трёхлетнего автомобиля приемлемым пробегом считается около 50-60 тысяч километров. Если машине пять лет, нормальным будет пробег в районе 100 тысяч километров, что соответствует средней эксплуатации 15-25 тысяч километров в год.
Подозрительно низкий пробег (10-15 тысяч километров у трёхлетнего авто) может указывать на скручивание одометра. Напротив, пробег свыше 150 тысяч километров для такого же возраста часто свидетельствует о коммерческом использовании, например, в такси.
История обслуживания. Машины с прозрачной историей ТО у официальных дилеров реже вызывают подозрения.
Состояние интерьера и кузова:
Продавцы часто скрывают следы эксплуатации, проводя косметический ремонт перед продажей. Поэтому визуального осмотра может быть недостаточно.
Эксперты советуют обязательно провести глубокую диагностику автомобиля с использованием профессионального оборудования. Услуги квалифицированного специалиста помогут выявить скрытые проблемы и избежать покупки машины с сомнительной историей.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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