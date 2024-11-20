Что будет при одновременном нажатии педали газа и тормоза

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Многие автомобилисты хотя бы раз задумывались о том, что произойдет, если одновременно нажать на педали газа и тормоза. Однако лишь немногие решаются попробовать это на практике, и такой страх вполне оправдан. Портал njcar.ru побеседовал с владельцем сервисного центра по ремонту трансмиссий, чтобы узнать, к каким последствиям может привести подобный эксперимент.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Почему одновременное нажатие педалей вредно?

Профессиональные гонщики иногда используют одновременное нажатие газа и тормоза для коррекции траектории или выполнения трюков. Но для обычного автомобиля, не подготовленного к таким нагрузкам, это опасное действие.

Когда водитель одновременно нажимает на обе педали, колеса блокируются, а двигатель продолжает работать на высокой мощности. Вся энергия, вырабатываемая мотором, передается в трансмиссию, создавая критические нагрузки. Это может привести к серьёзным повреждениям коробки передач.

Что происходит с разными типами трансмиссий?

Механическая коробка передач (МКПП).

Если коробка находится не в нейтральной передаче, одновременное нажатие газа и тормоза приводит к подгоранию фрикционных дисков сцепления. Продолжительное воздействие может повредить шестерни, хотя чаще всего первыми выходят из строя именно диски сцепления.

Если коробка находится не в нейтральной передаче, одновременное нажатие газа и тормоза приводит к подгоранию фрикционных дисков сцепления. Продолжительное воздействие может повредить шестерни, хотя чаще всего первыми выходят из строя именно диски сцепления. Роботизированные коробки передач (РКПП).

Проблемы схожи с механической коробкой: диски сцепления быстро изнашиваются, а двигатель может заглохнуть.

Проблемы схожи с механической коробкой: диски сцепления быстро изнашиваются, а двигатель может заглохнуть. Автоматическая коробка передач (АКПП).

В старых автомобилях такое действие могло привести к перегреву трансмиссионной жидкости и поломке гидротрансформатора. В современных машинах электроника чаще всего предотвращает повреждения, автоматически снижая мощность двигателя или отключая его при перегреве.

Выводы

Одновременное нажатие педалей газа и тормоза создаёт серьёзные риски для трансмиссии и двигателя. На автомобилях с МКПП ремонт выйдет дешевле, чем на машинах с АКПП, но последствия всё равно будут затратными.

Современные автомобили с системой электронной защиты помогают минимизировать ущерб, но лучше избегать подобных действий, чтобы сохранить исправность машины.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

