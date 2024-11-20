3 мифа о нарушениях от ГАИ, которых напрасно боятся даже опытные водители

Для мотивации автомобилистов к соблюдению правил дорожного движения сотрудники ГАИ иногда используют тактики, основанные на мифах, которые заставляют водителей быть более осторожными. Портал njcar. ru разобрал три популярных заблуждения, в которые продолжают верить даже опытные водители.
Миф 1: камеры в тоннелях штрафуют за перестроение между полосами
Наиболее распространённое убеждение — камеры в тоннелях фиксируют смену полос движения. Якобы, если на въезде и выезде установлены камеры, система проверяет, по какой полосе въехал автомобиль, и штрафует, если полоса при выезде изменилась. Основание для штрафа — нарушение разметки, обычно сплошной.
На практике таких штрафов не было. Более того, даже в обозримом будущем вероятность их введения крайне мала. Однако ГАИ не торопится развенчивать этот миф, так как он сдерживает водителей от рискованных манёвров в тоннелях, помогая поддерживать порядок.
Миф 2: автоматические штрафы за задержку на "вафельной разметке"
На перекрёстках с "вафельной разметкой" якобы штрафуют всех водителей, задержавшихся дольше пяти секунд после включения красного света. Считается, что такие перекрёстки оснащены автоматическими камерами, а штраф составляет 1000 рублей по статье 12.13 КоАП РФ.
На деле большинство "вафельниц" не оборудованы камерами. Эта разметка чаще всего используется как напоминание о необходимости соблюдать правила. Несмотря на миф, такие перекрёстки действительно побуждают водителей быть внимательнее.
Миф 3: муляжи камер, фиксирующих нарушения ПДД
Некоторые камеры на дорогах — это продвинутые муляжи. Такие устройства могут даже имитировать инфракрасную подсветку, что затрудняет их отличение от настоящих. Однако есть способы разоблачения.
Эти тактики, даже если основаны на мифах, помогают повысить дисциплину на дорогах и снижать число нарушений.
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