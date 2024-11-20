3 мифа о нарушениях от ГАИ, которых напрасно боятся даже опытные водители

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Для мотивации автомобилистов к соблюдению правил дорожного движения сотрудники ГАИ иногда используют тактики, основанные на мифах, которые заставляют водителей быть более осторожными. Портал njcar. ru разобрал три популярных заблуждения, в которые продолжают верить даже опытные водители.

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Миф 1: камеры в тоннелях штрафуют за перестроение между полосами

Наиболее распространённое убеждение — камеры в тоннелях фиксируют смену полос движения. Якобы, если на въезде и выезде установлены камеры, система проверяет, по какой полосе въехал автомобиль, и штрафует, если полоса при выезде изменилась. Основание для штрафа — нарушение разметки, обычно сплошной.

На практике таких штрафов не было. Более того, даже в обозримом будущем вероятность их введения крайне мала. Однако ГАИ не торопится развенчивать этот миф, так как он сдерживает водителей от рискованных манёвров в тоннелях, помогая поддерживать порядок.

Миф 2: автоматические штрафы за задержку на "вафельной разметке"

На перекрёстках с "вафельной разметкой" якобы штрафуют всех водителей, задержавшихся дольше пяти секунд после включения красного света. Считается, что такие перекрёстки оснащены автоматическими камерами, а штраф составляет 1000 рублей по статье 12.13 КоАП РФ.

На деле большинство "вафельниц" не оборудованы камерами. Эта разметка чаще всего используется как напоминание о необходимости соблюдать правила. Несмотря на миф, такие перекрёстки действительно побуждают водителей быть внимательнее.

Миф 3: муляжи камер, фиксирующих нарушения ПДД

Некоторые камеры на дорогах — это продвинутые муляжи. Такие устройства могут даже имитировать инфракрасную подсветку, что затрудняет их отличение от настоящих. Однако есть способы разоблачения.

Отсутствие штрафов . Если вы нарушили правила, но штраф не поступил, камера могла быть муляжом.

. Если вы нарушили правила, но штраф не поступил, камера могла быть муляжом. Навигаторы. Современные устройства с актуальными базами данных указывают точные места настоящих камер.

Эти тактики, даже если основаны на мифах, помогают повысить дисциплину на дорогах и снижать число нарушений.