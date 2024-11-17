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Крали удостоверения личности, данные кредиток, бронировали авто напрокат и не возвращали его

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Авто

Преступная группировка из восьми человек в США организовала схему угона автомобилей с парковок в аэропортах, сообщает The Drive.

Крали удостоверения личности, данные кредиток, бронировали авто напрокат и не возвращали его
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Транспортные средства пропадали в аэропортах Восточного побережья и Среднего Запада США.

Преступникам удалось использовать украденные удостоверения личности и данные кредитных карт для бронирования автомобилей напрокат. Летая вместе, группа забирала автомобили и не возвращала их.

Предпочтения отдавались элитным внедорожникам, в том числе BMW X7, GMC Yukon и Chevrolet Suburban. В заявлении Министерства юстиции США говорится, что бандиты украли по меньшей мере 19 автомобилей общей стоимостью более 1,1 миллиона долларов.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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