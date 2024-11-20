Длительная езда и пыльные дороги: как это влияет на замену масла

Моторное масло рекомендуется менять каждые полгода или по достижении пробега в 5 тысяч километров, сообщил руководитель школы механиков компании "Рольф" Амиран Лолуа. Хотя стандартный интервал замены составляет 10 тысяч километров, существуют исключения, которые требуют более частого обслуживания.
Лолуа объяснил, что такие ситуации возникают при особых режимах эксплуатации автомобиля.
Для автомобилей, работающих в сложных условиях, замена масла каждые 5 тысяч километров или шесть месяцев позволит избежать износа двигателя и сохранить его эффективность.
Следование этим рекомендациям поможет продлить срок службы двигателя и снизить вероятность серьёзных поломок.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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