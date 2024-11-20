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Длительная езда и пыльные дороги: как это влияет на замену масла

1:37
Авто

Моторное масло рекомендуется менять каждые полгода или по достижении пробега в 5 тысяч километров, сообщил руководитель школы механиков компании "Рольф" Амиран Лолуа. Хотя стандартный интервал замены составляет 10 тысяч километров, существуют исключения, которые требуют более частого обслуживания.

Длительная езда и пыльные дороги: как это влияет на замену масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Когда масло нужно менять чаще?

Лолуа объяснил, что такие ситуации возникают при особых режимах эксплуатации автомобиля.

  • Длительная работа на холостом ходу
    В этом случае двигатель долго работает, но пробег практически не увеличивается. Это один из самых неблагоприятных режимов для масла, который ускоряет его износ.
  • Короткие поездки в холодное время года
    Частые поездки на расстояния менее 8 километров усиливают действие присадок в масле, из-за чего его свойства ухудшаются быстрее.
  • Длительная быстрая езда
    Высокие скорости повышают нагрузку на детали двигателя, приводя к повышению температур и быстрому старению масла.
  • Эксплуатация с прицепом или на пыльных дорогах
    В обоих случаях увеличивается нагрузка на двигатель и его смазочную систему.

Рекомендация специалиста

Для автомобилей, работающих в сложных условиях, замена масла каждые 5 тысяч километров или шесть месяцев позволит избежать износа двигателя и сохранить его эффективность.

Следование этим рекомендациям поможет продлить срок службы двигателя и снизить вероятность серьёзных поломок.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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