Масляный фильтр может разорваться: что вы делаете неправильно

Замена моторного масла и фильтра кажется простой процедурой, но иногда после таких манипуляций масляный фильтр может деформироваться или даже лопнуть. Портал njcar.ru узнал у владельца сети автосервисов, почему это происходит и как избежать подобных проблем.
Современные двигатели оснащены полнопоточными масляными фильтрами, через которые проходит всё масло. Эти фильтры задерживают мельчайшие частицы нагара и загрязнения, обеспечивая защиту двигателя. Однако такая система требует соблюдения важных условий.
Полнопоточные фильтры имеют перепускной клапан, который контролирует давление масла. Если давление резко повышается, клапан открывается, чтобы масло текло в обход фильтра. Это защищает двигатель от масляного голодания, но даже при этой защите разрывы фильтров случаются.
Соблюдение этих правил позволит избежать неприятностей и защитить ваш двигатель от ненужных рисков.
Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.
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