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Масляный фильтр может разорваться: что вы делаете неправильно

2:30
Авто

Замена моторного масла и фильтра кажется простой процедурой, но иногда после таких манипуляций масляный фильтр может деформироваться или даже лопнуть. Портал njcar.ru узнал у владельца сети автосервисов, почему это происходит и как избежать подобных проблем.

Масляный фильтр может разорваться: что вы делаете неправильно
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Почему фильтры выходят из строя?

Современные двигатели оснащены полнопоточными масляными фильтрами, через которые проходит всё масло. Эти фильтры задерживают мельчайшие частицы нагара и загрязнения, обеспечивая защиту двигателя. Однако такая система требует соблюдения важных условий.

Полнопоточные фильтры имеют перепускной клапан, который контролирует давление масла. Если давление резко повышается, клапан открывается, чтобы масло текло в обход фильтра. Это защищает двигатель от масляного голодания, но даже при этой защите разрывы фильтров случаются.

Основные причины поломки фильтров

  1. Неправильный выбор масла.
    Вязкость масла играет ключевую роль. Например, если водитель заливает летнее масло перед холодами, оно густеет при низких температурах. Утром, при запуске двигателя, густая смазка медленно проходит через фильтр, что вызывает скачок давления. Фильтр может раздуться или даже лопнуть.
  2. Использование дешёвых фильтров.
    Экономия на качестве фильтров часто приводит к серьёзным проблемам. Недорогие аналоги, особенно китайские, изготавливаются из низкокачественных материалов. Их слабый перепускной клапан может не справиться с давлением, а фильтрующий элемент быстро засоряется, создавая дефицит масла в системе. Это грозит поломкой двигателя и дорогостоящим ремонтом.

Как избежать проблем?

  • Выбирайте масло по сезону. Перед холодами стоит переходить на масла с подходящей вязкостью, рекомендованной производителем автомобиля.
  • Используйте качественные фильтры. Отдавайте предпочтение оригинальным или проверенным брендам, чтобы снизить риск отказа клапанов и деформации корпуса фильтра.
  • Соблюдайте сроки замены масла. Регулярная замена масла и фильтра помогает избежать засорения и повышенного давления в системе.

Соблюдение этих правил позволит избежать неприятностей и защитить ваш двигатель от ненужных рисков.

Уточнения

Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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