Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину

Многие водители по-прежнему используют народные методы "утепления" автомобиля зимой, однако не все из них безопасны. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов развеял популярные мифы о зимней эксплуатации машин.
В России правила дорожного движения запрещают стоянку автомобиля с работающим двигателем в жилых зонах более пяти минут. Родионов рекомендует придерживаться этого правила не только ради соблюдения закона, но и для оптимальной работы двигателя. Длительный прогрев, по словам эксперта, увеличивает расход топлива и ускоряет износ двигателя.
Зимой двигатель работает в условиях повышенной нагрузки, что неизбежно приводит к большему расходу топлива. Причины:
Родионов предостерёг от установки самодельных защит, таких как картонки, полностью закрывающие радиатор. Это мешает притоку воздуха к охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву и повреждению радиатора.
Современные автомобили оснащены термостатами и датчиками температуры, которые регулируют тепловой режим двигателя и салона. Эти системы делают дополнительную защиту радиатора ненужной, подытожил эксперт.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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