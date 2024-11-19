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Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину

2:05
Авто

Многие водители по-прежнему используют народные методы "утепления" автомобиля зимой, однако не все из них безопасны. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов развеял популярные мифы о зимней эксплуатации машин.

Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Прогрев двигателя

В России правила дорожного движения запрещают стоянку автомобиля с работающим двигателем в жилых зонах более пяти минут. Родионов рекомендует придерживаться этого правила не только ради соблюдения закона, но и для оптимальной работы двигателя. Длительный прогрев, по словам эксперта, увеличивает расход топлива и ускоряет износ двигателя.

  • При температуре ниже -10°C достаточно прогревать двигатель около двух минут.
  • При -20°C — не более пяти минут.

Почему зимой расход топлива растёт

Зимой двигатель работает в условиях повышенной нагрузки, что неизбежно приводит к большему расходу топлива. Причины:

  • Увеличенная нагрузка на электронику: обогреватели, фары и прочие системы повышают требования к мощности двигателя.
  • Дополнительные грузы: лопаты, щётки, тёплая одежда и другие предметы увеличивают общий вес машины.
  • Низкое давление в шинах: холод снижает давление, что увеличивает сопротивление движению.
  • Дорожные условия: снежная каша и ледяные накатанные участки создают сопротивление движению, усложняя работу ходовой части.

Опасности "народной" защиты радиатора

Родионов предостерёг от установки самодельных защит, таких как картонки, полностью закрывающие радиатор. Это мешает притоку воздуха к охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву и повреждению радиатора.

Современные автомобили оснащены термостатами и датчиками температуры, которые регулируют тепловой режим двигателя и салона. Эти системы делают дополнительную защиту радиатора ненужной, подытожил эксперт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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