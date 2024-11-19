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Какие 3-летние китайские автомобили лучше не покупать

2:09
Авто

На вторичном рынке автомобилей в России всё чаще появляются трёхлетние подержанные машины из Китая. Несмотря на привлекательные цены, такие автомобили не всегда адаптированы для эксплуатации в суровых российских условиях.

Какие 3-летние китайские автомобили лучше не покупать
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Эксперт портала njcar.ru рассказал о типичных проблемах китайских машин и на что стоит обратить внимание при покупке.

  • Осмотр кузова
    Первым делом нужно тщательно проверить кузов. Обратите внимание на сколы краски, следы ржавчины или трещины в сварных швах. Особенно важно осмотреть области под ковриками, обивкой и в нише для запасного колеса. Ржавчина может стать аргументом для снижения цены или полного отказа от сделки.
  • Проверка днища и подвески
    Днище автомобиля, колесные арки, пороги и выхлопная система должны быть осмотрены на наличие коррозии и повреждений. Подвеска требует отдельного внимания: проверьте люфты, состояние пыльников и сайлент-блоков. У 3-летних китайских авто нередко возникают проблемы с ходовой частью.
  • Диагностика двигателя и трансмиссии
    Двигатель необходимо проверить на утечки масла и антифриза. Любые необычные звуки во время работы мотора могут быть причиной для отказа от покупки. Если автомобиль оснащён вариатором или роботизированной трансмиссией, их диагностику лучше доверить профильному сервису. Эти типы трансмиссий считаются чувствительными к манере вождения и могут быть затратными в ремонте.
  • Проверка электроники
    Электронные системы в китайских авто могут работать нестабильно. Неполадки электроники часто скрытые и могут потребовать сложного и дорогостоящего ремонта с непредсказуемым результатом.
  • Рекомендации эксперта
    Оптимальным вариантом остаётся покупка подержанного автомобиля у авторизованного дилера с прозрачной историей обслуживания. Это поможет снизить риск покупки проблемной машины и облегчит решение любых возникших неисправностей.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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