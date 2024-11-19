Как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

Заместитель директора по сервису компании "Рольф" Егор Телегин поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к зимним поездкам.
Нанесение покрытия "антидождь" на стёкла
Это средство улучшает видимость в непогоду и снижает расход незамерзающей жидкости.
Комплект противоскольжения
В багажнике должны быть лопата, цепи на колёса или ленты противоскольжения, чтобы помочь выбраться из сугроба или с обледенелой дороги.
Проверка щёток стеклоочистителя и шин
Убедитесь в исправности "дворников" и отсутствии повреждений на покрышках.
Запас технических жидкостей
Иметь при себе достаточный запас масла и зимней "незамерзайки", учитывая температурные условия.
Контроль уровня топлива
Опытные водители советуют чаще заправляться и не допускать почти пустого бака.
Использование зимних присадок для дизельных двигателей
Если у вас дизельный двигатель, возьмите с собой зимнюю присадку, так как качество топлива на трассе может быть неизвестным.
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите себе безопасное и комфортное путешествие в зимний период.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.