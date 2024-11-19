Как подготовить автомобиль к зимнему путешествию

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Заместитель директора по сервису компании "Рольф" Егор Телегин поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к зимним поездкам.

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Нанесение покрытия "антидождь" на стёкла

Это средство улучшает видимость в непогоду и снижает расход незамерзающей жидкости.

Комплект противоскольжения

В багажнике должны быть лопата, цепи на колёса или ленты противоскольжения, чтобы помочь выбраться из сугроба или с обледенелой дороги.

Проверка щёток стеклоочистителя и шин

Убедитесь в исправности "дворников" и отсутствии повреждений на покрышках.

Запас технических жидкостей

Иметь при себе достаточный запас масла и зимней "незамерзайки", учитывая температурные условия.

Контроль уровня топлива

Опытные водители советуют чаще заправляться и не допускать почти пустого бака.

Использование зимних присадок для дизельных двигателей

Если у вас дизельный двигатель, возьмите с собой зимнюю присадку, так как качество топлива на трассе может быть неизвестным.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите себе безопасное и комфортное путешествие в зимний период.