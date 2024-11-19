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Когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав

2:33
Авто

Запотевание окон в салоне автомобиля — проблема, с которой может столкнуться каждый водитель, независимо от возраста машины или наличия современных систем климат-контроля. Эта неприятность не только усложняет управление, но и вызывает вопросы у сотрудников ДПС.

Когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Портал njcar.ru поговорил с представителем ГАИ, чтобы выяснить, может ли запотевшее лобовое стекло стать причиной штрафа или лишения прав, а также как устранить эту проблему.

Существует миф, что запотевшие окна могут выдать нетрезвого водителя. Логика такова: у человека в состоянии алкогольного опьянения повышается температура тела и учащается дыхание, что приводит к выделению большего объема влаги. Эта влага оседает на стеклах, создавая эффект запотевания.

Однако на практике такая связь маловероятна: в большинстве случаев запотевание вызвано совсем другими причинами.

Одной из самых распространённых причин является запуск холодного двигателя. Непрогретый воздух попадает на стекла, а влага, уже находящаяся в салоне, конденсируется, мгновенно покрывая стекла туманом. Даже прогретый автомобиль может сталкиваться с этой проблемой из-за забитого салонного фильтра, который снижает приток свежего воздуха.

Это ухудшает обдув стекол, создавая условия для скапливания конденсата.

Проблемы с запотеванием также могут быть вызваны неисправным блоком управления климат-контролем, который некорректно регулирует температуру воздуха в салоне. Дополнительным фактором служит влажность, скапливающаяся на ковриках из-за снега. При обогреве в зоне ног эта влага интенсивно испаряется, насыщая воздух в салоне влагой. Даже кондиционер, если он перестал эффективно осушать воздух, может способствовать запотеванию.

Регулярное обслуживание вентиляционной системы и простые привычки, такие как стряхивание снега с обуви, помогут снизить риск.

Сами по себе запотевшие стекла не могут стать причиной штрафа. Однако инспекторы ДПС, заметив запотевание, могут провести проверку на алкогольное опьянение. Если результат окажется положительным, водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до трёх лет в соответствии со статьёй 12.8 КоАП РФ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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