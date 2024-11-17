Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За отказ от поездок в Абхазию предлагают не штрафовать
Глушаков не думает, что стал бы тренировать ЦСКА и Зенит
Диетические голубцы с курицей делаются из куриной грудки, без единой капли масла или жира
Сэндвич за £9, полиция и испорченный отдых. Чем закончилось путешествие
Россиян предупредили о незаконных манипуляциях с банковской картой
Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 3 полезных совета для дачников
Дочь Глюкозы заступилась за мать после скандала в Красноярске
Как добиться эффекта дорогого интерьера с минимальными вложениями
Учёные доказали возможность путешествий во времени без парадоксов

Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении

0:53
Авто

Немецкая тюнинговая компания BRABUS представила кабриолет Porsche 911 Turbo S и Range Rover P530 в персиковом цвете, сообщает Аutoexpress.

Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении
Фото: BRABUS is licensed under Free More info

Версии в новом цвете получили название "Peetch". Салоны авто выполнены в этом же цвете.

Цены на эти два автомобиля не разглашаются, однако выдвигаются предположения, что стоят не менее 200 000 фунтов стерлингов (от 26 млн рублей).

BRABUS — ведущий мировой бренд класса люкс, базирующийся в Германии, известен с 1977 года среди энтузиастов более чем в 100 странах мира. Каждый автошедевр изготавливается вручную на основе передовых технологий с большим вниманием к деталям, с использованием только высококачественных материалов. 

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как появилась Вселенная и что было до неё
Наука и техника
Как появилась Вселенная и что было до неё Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Защитить посадки от проволочника возможно, если применить эти методы
Польза кошек для здоровья человека
Польза кошек для здоровья человека
Последние материалы
Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении
Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: 3 полезных совета для дачников
Дочь Глюкозы заступилась за мать после скандала в Красноярске
Как добиться эффекта дорогого интерьера с минимальными вложениями
Учёные доказали возможность путешествий во времени без парадоксов
Знаете ли вы, что стресс может оказывать серьезное влияние на здоровье питомца?
Технологии и рекомендации учёных изменили облик семей в США
Эта российская авиакомпания перестала навязывать своим пассажирам платные услуги при бронировании авиабилетов
Учёные открыли безопасное средство для отбеливания зубов
Белок с вашего огорода: топ растений для полноценного рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.