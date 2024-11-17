Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении

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Немецкая тюнинговая компания BRABUS представила кабриолет Porsche 911 Turbo S и Range Rover P530 в персиковом цвете, сообщает Аutoexpress.

Фото: BRABUS is licensed under Free More info

Версии в новом цвете получили название "Peetch". Салоны авто выполнены в этом же цвете.

Цены на эти два автомобиля не разглашаются, однако выдвигаются предположения, что стоят не менее 200 000 фунтов стерлингов (от 26 млн рублей).

BRABUS — ведущий мировой бренд класса люкс, базирующийся в Германии, известен с 1977 года среди энтузиастов более чем в 100 странах мира. Каждый автошедевр изготавливается вручную на основе передовых технологий с большим вниманием к деталям, с использованием только высококачественных материалов.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

