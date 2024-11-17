Осторожно — кабриолет Porsche 911 Turbo S в необычном исполнении

Немецкая тюнинговая компания BRABUS представила кабриолет Porsche 911 Turbo S и Range Rover P530 в персиковом цвете, сообщает Аutoexpress.
Версии в новом цвете получили название "Peetch". Салоны авто выполнены в этом же цвете.
Цены на эти два автомобиля не разглашаются, однако выдвигаются предположения, что стоят не менее 200 000 фунтов стерлингов (от 26 млн рублей).
BRABUS — ведущий мировой бренд класса люкс, базирующийся в Германии, известен с 1977 года среди энтузиастов более чем в 100 странах мира. Каждый автошедевр изготавливается вручную на основе передовых технологий с большим вниманием к деталям, с использованием только высококачественных материалов.
Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!