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Стали известны результаты опроса о том, в каком возрасте у россиян появилось первое авто

1:43
Авто

Первые автомобили у 41% россиян появляются до 25 лет, согласно опросу, проведенному компанией "Сберстрахование" (материалы опроса доступны в ТАСС).

Стали известны результаты опроса о том, в каком возрасте у россиян появилось первое авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Из опрошенных, 41% приобрели свои машины в возрасте до 25 лет, 19% — с 26 до 30 лет, а немного более 21% — с 31 до 40 лет. Большинство респондентов (67%) купили свой первый автомобиль: среди них 55% — за наличные средства, а 12% — в кредит. Также 25% участников опроса получили свои первые автомобили в подарок или унаследовали их от родителей.

Кроме того, 32% респондентов потратили на первый автомобиль менее 300 тыс. рублей, а еще 28% уложились в сумму до 500 тыс. рублей. В то же время для 23% участников стоимость первого автомобиля колебалась от 500 тыс. до 1 млн рублей, а у 17% она была выше этой суммы. У подавляющего большинства (73%) первый автомобиль оказался подержанным.

Что касается выбора производителя, россияне почти поровну разделились: 53% выбрали отечественные марки, а 47% остановились на иномарках. Жители Тольятти, Саратова и Воронежа чаще выбирали российские автомобили, тогда как предпочтение иностранным маркам отдавали жители Хабаровска, Иркутска и Владивостока.

Опрос был проведен в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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