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Mercedes W123 1978 года выпуска пережил наводнение в испанской Валенсии

1:01
Авто

Mercedes серии W123 выпускался ноября 1975 года по январь 1986 года. С конвейера сошло почти 2,7 миллиона авто.

Mercedes W123 1978 года выпуска пережил наводнение в испанской Валенсии
Фото: autobild is licensed under Free More info

Один из таких экземпляров (1978 года выпуска) пережил в испанской Валенсии этой осенью наводнение, пишет AutoBild.

Гараж, в котором стояла машина, был затоплен в течение нескольких дней.

"Единственное, что я сделал, это заменил аккумулятор, слил накопившуюся воду, в двигателе проверил масло. Он завелся!" — рассказывает владелец авто Иван Фелизи Рубио.

По словам испанца, тогда, в прошлом веке, делали настоящие машины. И это не идет ни в какое сравнение с тем, что имеется сегодня.

Рубио рад, что для данной модели авто все еще можно найти много запасных деталей, если таковые потребуются.

 

Уточнения

Mercedes-Benz — торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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