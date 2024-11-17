Фургон SF1 от Sollers составит конкуренцию Lada Largus

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Компания Sollers представила фургон по доступной рыночной цене, который сможет составить конкуренцию Lada Largus в России.

Фото: motor.ru is licensed under Free More info

На мероприятии Sollers Product Day была презентована новинка коммерческого сегмента — модель SF1, которая поступит в продажу в январе 2025 года.

Это городской фургон длиной 4,7 метра с цельнометаллическим кузовом, представители компании подтвердили порталу Drom.ru, что планируется также выпуск пассажирской версии.

Производство Sollers SF1 будет организовано на заводе в Республике Татарстан.

Цена нового фургона ожидается немного выше, чем у Lada Largus (от 1,67 миллиона рублей), что открывает возможность для появления нового конкурента для АвтоВАЗа в ранее незанятом сегменте.

Уточнения

Сегмент (от лат. segmentum — отрезок, полоса, от seco — режу, рассекаю) — часть чего-либо, экономике — сегмент рынка.

