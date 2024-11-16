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Он был сорвиголова в кадре, без него трюки с авто меркли

1:10
Авто

Каскадер Александр Микулин не только выполнял сложные трюки в многочисленных советских фильмах, которые сегодня считаются классическими, но и отвечал за работу своих коллег.

Он был сорвиголова в кадре, без него трюки с авто меркли
Фото: Вечерняя Москва is licensed under Free More info

В его фильмографии — 65 картин, среди которых "Берегись автомобиля", "Неуловимые мстители", "Старики-разбойники", "Необыкновенные приключения итальянцев в России" и другие.

Он придумал знаменитую погоню в фильме "Берегись автомобиля" и заменил Иннокентия Смоктуновского, который не умел на тот момент водить машину. Режиссер Эльдар Рязанов желал видеть Смоктуновского за рулем, но позже его убедили, что это невозможно.

Микулин считал приемлемый уровень риска не выше 80%. За 40 лет работы — ни одного ЧП на съёмках!

За технику каскадеры отвечали головой. Для сравнения, итальянцы для съемок "Необыкновенных приключений" приобрели шесть "жигулей" и "москвичей", после трюков буквально выбрасывали машины. Советские каскадеры не имели такого права: были обязаны отчитываться за государственное имущество.

 

Уточнения

Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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