Ради получения страховки в США аферист переоделся в костюм медведя

Сотрудники правоохранительных органов Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) арестовали четырёх человек по подозрению в совершении одной из самых невероятных схем страхового мошенничества, сообщает The Drive.
По информации полиции, один из подозреваемых переоделся в костюм медведя, чтобы повредить роскошные автомобили и таким образом получить страховую выплату.
"Пострадавшая сторона" сообщила страховой компании о том, что в Rolls-Royce Ghost 2010 года выпуска забрался медведь и повредил салон. По словам мужчины, инцидент был заснят камерой домашней системы видеонаблюдения. Однако на предоставленных фото царапины на дверных панелях и сиденьях выглядели относительно неглубокими и неестественно ровными.
Видео также показалось детективам подозрительным: медведь направляется прямо к дверной ручке и открывает её так же, как человек. Заинтригованные детективы просмотрели список отчётов о повреждениях и обнаружили, что в тот же день были поданы еще две заявки о повреждениях Mercedes-Benz G63 AMG 2015 года выпуска и Mercedes-Benz E350 2022 года выпуска, которые были застрахованы двумя разными компаниями, и предоставлено то же видео.
И тогда сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью к биологу из Калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы. Специалист сразу же определил: животное, которое рылось в машинах, определённо не было медведем.
Этого было достаточно, чтобы полиция выдала ордер на обыск. В ходе обыска в доме "пострадавших" был обнаружен костюм медведя с искусственными острыми когтями.
В результате четверым подозреваемым были предъявлены обвинения в мошенничестве со страховкой и сговоре.
Если их признают виновными, им, скорее всего, придётся заплатить штраф, вернуть 141 839 долларов, которые они потребовали от трёх страховых компаний, и отремонтировать свои дорогие автомобили за свой счёт — это будет недешёво.
Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий;
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!