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Лужи, ямы и резкие остановки: как сохранить тормозную систему

2:26
Авто

Бережная эксплуатация автомобиля начинается со стиля вождения, особенно с правильного обращения с тормозами. Автоэксперт поделился полезными рекомендациями, как минимизировать износ тормозной системы и избежать повреждений.

Лужи, ямы и резкие остановки: как сохранить тормозную систему
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

1. Избегайте резких торможений
Плавное торможение помогает снизить износ тормозных колодок и дисков. Чтобы предотвратить экстренные остановки, важно заранее отслеживать дорожную обстановку и минимально использовать педаль тормоза. Частые ускорения и резкие замедления могут перегреть тормозные колодки или даже вызвать закипание тормозной жидкости. В условиях длинных спусков или горных районов используйте торможение двигателем, переходя на пониженные передачи. Это доступно как на механике, так и на большинстве автоматических трансмиссий с ручным режимом.

2. Не тормозите в ямах и на неровностях
Попадание в яму на скорости само по себе опасно, но одновременное торможение увеличивает нагрузку на подвеску, колёса и кузов. Чтобы минимизировать последствия, отпускайте педаль тормоза перед наездом на препятствие.

3. Осторожно в лужах и водяных колеях
Осенние дожди увеличивают риск аквапланирования, когда шины теряют сцепление с дорогой. Кроме того, под водой могут скрываться ямы и дефекты покрытия. Если въехать в лужу с нагретыми тормозными дисками, они могут деформироваться, что приведёт к биению и снижению эффективности торможения.

4. Не тормозите в поворотах
Резкое торможение с повернутым рулем может привести к заносу или сносу, особенно на скользкой дороге. Такое действие не только опасно, но и ускоряет износ шин и элементов подвески.

5. Контролируйте состояние тормозов
Своевременная проверка износа тормозных накладок предотвращает повреждение дисков. Особое внимание стоит уделять внутренним колодкам, которые сложнее проверить без подъема автомобиля. При замене лучше выбирать оригинальные запчасти или качественные аналоги, чтобы избежать проблем с безопасностью.

Следуя этим рекомендациям, вы продлите срок службы тормозной системы и сделаете управление автомобилем более безопасным.

Уточнения

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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