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Штрафы за ветровики: как автовладельцам избежать наказания

1:34
Авто

Сотрудники ГАИ начали активно выписывать штрафы за использование ветровиков на стеклах автомобилей. Как пояснил представитель ведомства, такое решение связано с запретом на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, предусмотренным законодательством. Установка ветровиков, несмотря на их популярность, считается нарушением.

Штрафы за ветровики: как автовладельцам избежать наказания
Фото: freepik.com by wirestock

Ветровики используют не только для улучшения внешнего вида автомобиля, но и для практических целей. Они защищают от попадания грязи и влаги при слегка приоткрытом окне. Однако, согласно статье 12.5 КоАП РФ, наличие этих элементов может повлечь за собой штраф. При первом нарушении водителю грозит штраф в размере 500 рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 5 тысяч рублей, а также возможно лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.

Основная проблема заключается в способах установки ветровиков. При креплении с помощью клея они могут оторваться на ходу и представлять угрозу для других участников движения. Если дефлекторы устанавливают под уплотнитель двери, это затрудняет открытие и закрытие окна. Кроме того, они влияют на аэродинамические характеристики автомобиля, изменяя воздушный поток.

Ужесточение наказаний привело к тому, что многие автовладельцы начали самостоятельно снимать ветровики, чтобы избежать крупных штрафов или лишения прав.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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