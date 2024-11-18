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Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами

1:24
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Минск и Москва заключили временное соглашение об обмене данными из систем электронных паспортов техники. Это решение упростит для белорусской стороны процедуру оформления документов на машины, продаваемые в России. Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности Белоруссии, документ уже подписан.

Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соглашение предусматривает двусторонний обмен электронными паспортами, что должно значительно облегчить процесс оформления техники, экспортируемой в РФ. Это станет возможным благодаря сотрудничеству национального оператора систем электронных паспортов техники ОАО "ЦНИИТУ" (подведомственного Минпрому Белоруссии) и российской компании АО "Электронный паспорт", ответственной за администрирование таких систем в России.

Запуск системы обмена данными планируется в ближайшее время. Стороны намерены согласовать схемы взаимодействия и провести тестирование до конца текущего года, чтобы как можно скорее приступить к её полноценной работе.

Кроме того, в Министерстве промышленности Белоруссии отметили, что на октябрь 2024 года белорусская сторона уже обеспечила приём данных для более чем 40 тысяч единиц российской техники. Среди предприятий, активно поставляющих технику в Россию, лидирует завод "Белджи".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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