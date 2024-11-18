Навигация будущего: карты 2ГИС на лобовом стекле и приборной панели

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Сервис 2ГИС стал первым в России и одним из первых в мире, внедрившим функцию проецирования маршрута на лобовое стекло автомобиля (Head-Up Display, HUD) и цифровую приборную панель (Cluster Display) с использованием Apple CarPlay и Android Auto.

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Новая технология не требует установки дополнительного программного обеспечения на автомобиль. Всё, что нужно — приложение 2ГИС на мобильном устройстве, подключённом к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB. Это решение упрощает навигацию и повышает безопасность вождения, так как водитель может следить за маршрутом, не отвлекаясь от дороги.

Функция работает на автомобилях, оснащённых HUD или Cluster Display, интегрированными с Apple CarPlay или Android Auto. На данный момент поддерживаются такие марки, как BMW 2022 года выпуска и некоторые модели китайских брендов, например, Haval.

Для использования достаточно запустить 2ГИС через CarPlay, и карта появится на приборной панели. Хотя Android Auto пока не поддерживает отображение маршрута на Cluster Display, специалисты 2ГИС продолжают отслеживать развитие платформы SDK, чтобы добавить эту функцию в будущем.

Head-Up Display (HUD) проецирует данные на лобовое стекло или прозрачный экран перед водителем, что позволяет видеть ключевые манёвры и подсказки навигатора, не отвлекаясь от дороги. Благодаря обновлению 2ГИС, эта технология стала доступнее для российских автомобилистов, улучшая комфорт и безопасность поездок.

Уточнения

GPS-навигатор — радиоэлектронное устройство для навигации.

