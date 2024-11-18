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Новые ставки налога для автомобилей и мотоциклов в Москве

Авто

С 2025 года в Москве начнёт постепенно повышаться транспортный налог на легковые и грузовые автомобили, лёгкий коммерческий транспорт, мотоциклы и автобусы. Индексация ставок будет продолжаться до 2031 года. Столичные власти уже объявили, сколько будут платить автовладельцы за свои транспортные средства.

Новые ставки налога для автомобилей и мотоциклов в Москве
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Новые ставки транспортного налога:

  • До 100 л. с.: сейчас — 12 рублей за 1 л. с., с 2025 года — 13 рублей, с 2026 года — 14 рублей, а к 2032 году — 25 рублей.
  • От 100 до 125 л. с.: текущая ставка — 25 рублей, с 2025 года — 28 рублей, с 2027 года — 34 рубля.
  • От 125 до 150 л. с.: ставка останется без изменений.
  • От 150 до 175 л. с.: налог увеличится с 45 до 50 рублей за 1 л. с.
  • От 200 до 250 л. с.: нынешняя ставка — 65 рублей, с 2025 года — 72 рубля, с 2026 года — 75 рублей.

Свыше 250 л. с.: налог не изменится.

Для мотоциклов:

От 20 до 35 л. с.: с текущих 15 рублей за 1 л. с. ставка увеличится до 17 рублей в 2025 году и до 20 рублей в 2027 году.
В случае неуплаты транспортного налога Федеральная налоговая служба (ФНС) отправит уведомление и начнёт начислять пени. Если долг не будет погашен, дело может дойти до суда, а задолженность будет принудительно списана с банковской карты.

Льготы и исключения:

Все существующие льготы для ветеранов, инвалидов и многодетных семей сохраняются. Также владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2025 года.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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