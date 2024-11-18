Новые ставки налога для автомобилей и мотоциклов в Москве

С 2025 года в Москве начнёт постепенно повышаться транспортный налог на легковые и грузовые автомобили, лёгкий коммерческий транспорт, мотоциклы и автобусы. Индексация ставок будет продолжаться до 2031 года. Столичные власти уже объявили, сколько будут платить автовладельцы за свои транспортные средства.
Новые ставки транспортного налога:
Свыше 250 л. с.: налог не изменится.
Для мотоциклов:
От 20 до 35 л. с.: с текущих 15 рублей за 1 л. с. ставка увеличится до 17 рублей в 2025 году и до 20 рублей в 2027 году.
В случае неуплаты транспортного налога Федеральная налоговая служба (ФНС) отправит уведомление и начнёт начислять пени. Если долг не будет погашен, дело может дойти до суда, а задолженность будет принудительно списана с банковской карты.
Льготы и исключения:
Все существующие льготы для ветеранов, инвалидов и многодетных семей сохраняются. Также владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2025 года.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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