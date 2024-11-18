Бесплатный проезд для гибридных авто: возможные последствия для дорог и бюджета

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Госкомпания "Автодор" назвала условие для введения бесплатного проезда по платным федеральным трассам для владельцев гибридных автомобилей. Если эта мера будет принята, компании потребуется найти новые источники финансирования, чтобы компенсировать выпадающие доходы, пишет ТАСС со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта РФ Виктора Тимофеева депутату Госдумы Ярославу Самылину, инициатору этой инициативы.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 4.0

По оценкам "Автодора", расширение права бесплатного проезда на гибридные автомобили приведёт к сокращению доходов от платных трасс на 160 млн рублей ежегодно. При этом расходы на содержание и ремонт дорог возрастут до 0,5 млрд рублей, что создаёт значительное давление на бюджет компании и её долгосрочные планы.

В письме Тимофеева указывается, что такая мера поставит под угрозу достижение целевых показателей программы деятельности компании, а также финансовую устойчивость проектов по строительству и реконструкции платных дорог.

Напомним, в марте 2023 года в России стартовал эксперимент с бесплатным проездом электромобилей по ряду платных автодорог, включая трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М11 "Нева", М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, Центральную кольцевую автомобильную дорогу и Северный обход Одинцова. Эксперимент продлится до конца 2024 года. Для бесплатного проезда владельцам электромобилей необходимо использовать транспондер T-pass, предоставляемый "Автодором".

Уточнения

Транспо́ндер (англ. transponder от transmitter-responder «передатчик-ответчик»), или радиоотве́тчик — приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал.

