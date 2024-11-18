Цены на новые авто в России: лидеры подорожания и снижения ноября 2024 года

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С 1 по 15 ноября 2024 года цены на новые автомобили изменились у 13 брендов, представленных на российском рынке. Согласно данным мониторинга портала "Цена Авто", значительные корректировки затронули как подорожание, так и снижение стоимости.

Фото: freepik.com by xb100, PDM

Geely лидирует по повышению цен, причём изменения коснулись в основном базовых версий. Например, кроссовер Atlas стал дороже на 57 200-130 200 рублей (+1,5-4,0%), Cityray — на 57 200-118 200 рублей (+1,8-4,4%), Coolray — на 57 200-73 200 рублей (+1,9-2,8%), Monjaro — на 57 200-163 200 рублей (+1,2-3,8%), а седан Preface подорожал на 57 200-132 200 рублей (+1,7-4,3%). Исключением стал седан Emgrand Standard, прибавивший 45 000 рублей (+2,1%).

Chery пересмотрел цены на четыре модели. Седан Arrizo 8 подешевел на 160 000-170 000 рублей (-4,9-5,9%), а кроссоверы Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max стали дешевле на 180 000-245 000 рублей (-8,1-9,9%) и 40 000-110 000 рублей (-1,3-3,5%) соответственно. Однако переднеприводные версии Tiggo 8 PRO Max подорожали на 90 000 рублей (+2,6-2,8%), в то время как полноприводные модели подешевели на 140 000-160 000 рублей (-3,6-3,8%).

EXEED повысил цены на модели LX, TXL и RX: стоимость LX (кроме версии Business) и TXL увеличилась на 30 000 рублей (+0,6-0,9%), RX — на 80 000 рублей (+1,5-1,6%). Топовая комплектация внедорожника VX также подорожала на 80 000 рублей (+1,4%).

SWM снизил цены на свои кроссоверы: G01 подешевел на 142 800-159 300 рублей (-5,8-6,5%), G01F — на 137 200-153 600 рублей (-5,2-5,9%), а G05 Pro — на 194 000-251 800 рублей (-7,1-9,5%).

TANK увеличил стоимость двух моделей: TANK 300 подорожал на 50 000 рублей (+1,0-1,2%), а TANK 500 в комплектациях Urban, Adventure, Premium и Blacktrail прибавил 50 000-150 000 рублей (+0,8-2,3%).

OMODA скорректировала цены на кроссовер C5 (+40 000 рублей, +1,3-1,8%), седан S5 Classic (+30 000 рублей, +1,5%) и его спортивную версию S5 GT Tech (+30 000 рублей, +1,3%).

Belgee поднял цены на кроссоверы X50 и X70: стоимость выросла на 45 200-102 200 рублей (+1,7-4,4%) и 42 200-112 200 рублей (+1,3-4,2%) соответственно.

JAECOO снизил цену на кроссовер J7 в комплектациях Lifestyle на 10 000 рублей (-0,3%), но увеличил стоимость других версий на 40 000 рублей (+1,0-1,4%). J8 подорожал на 50 000 рублей (+1,0-1,1%).

Changan уменьшил цены на CS55 Plus и CS95 на 100 000 рублей (-3,5-3,7% и -2,2-2,3% соответственно).

Sollers поднял стоимость на 1,1%: пикап ST6 прибавил 27 000-29 000 рублей, семейства Argo и Atlant — 25 000-45 000 рублей.

KNEWSTAR 001 стал дороже на 87 200-177 200 рублей (+2,1-4,7%), а Solaris HS поднялся в цене на 10 000-163 000 рублей (+0,5-8,0%).

Evolute i-SPACE подешевел значительно: цена снизилась на 470 000-761 000 рублей (-13,6-23,3%).

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах.

