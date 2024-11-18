Тонировка и полировка: самые популярные услуги детейлинга среди россиян

Российские автомобилисты в 2024 году стали активнее пользоваться услугами детейлинга. По данным операционного директора компании "Рольф" Егора Телегина, за период с января по октябрь спрос на тонировку и полировку автомобилей значительно вырос.
Наибольшей популярностью у автовладельцев пользовались услуги тонировки, которая включает затемнение стекол, кузова, а также передней и задней полусфер. Не менее востребованной оказалась полировка — как всего кузова, так и отдельных элементов, таких как фары, фонари и зеркала.
По словам Телегина, за 10 месяцев 2024 года спрос на тонировку вырос на 16%, а на полировку — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт отметил, что такие услуги становятся всё более востребованными среди российских автолюбителей, стремящихся улучшить внешний вид и функциональность своих транспортных средств.
Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.
Из перечня параллельного импорта исключили автокомпоненты Kia и Hyundai. Нововведение вступит в силу через полгода, повлияет ли это на рынок?