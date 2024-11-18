Тонировка и полировка: самые популярные услуги детейлинга среди россиян

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские автомобилисты в 2024 году стали активнее пользоваться услугами детейлинга. По данным операционного директора компании "Рольф" Егора Телегина, за период с января по октябрь спрос на тонировку и полировку автомобилей значительно вырос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наибольшей популярностью у автовладельцев пользовались услуги тонировки, которая включает затемнение стекол, кузова, а также передней и задней полусфер. Не менее востребованной оказалась полировка — как всего кузова, так и отдельных элементов, таких как фары, фонари и зеркала.

По словам Телегина, за 10 месяцев 2024 года спрос на тонировку вырос на 16%, а на полировку — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт отметил, что такие услуги становятся всё более востребованными среди российских автолюбителей, стремящихся улучшить внешний вид и функциональность своих транспортных средств.

Уточнения

Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.



