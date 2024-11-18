Почему машины загораются зимой: советы эксперта по автосервису

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Зимой риск возгорания автомобиля увеличивается из-за различных неисправностей, связанных с холодной погодой. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, какие факторы могут спровоцировать пожар и как их избежать.

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Эксперт отметил, что при низких температурах резинотехнические детали автомобиля могут перемерзать, что приводит к утечке моторного масла или тормозной жидкости. Такие утечки опасны, так как могут стать причиной возгорания.

Еще одной распространённой проблемой зимой является повышенная нагрузка на электросистему автомобиля. Это может привести к короткому замыканию, особенно если проводка уже изношена или повреждена.

Неправильно установленная сигнализация с функцией автозапуска также может стать источником проблемы. Если монтаж выполнен неквалифицированно, это увеличивает риск короткого замыкания, особенно в условиях сильных морозов. Родионов настоятельно рекомендовал обращаться за установкой сигнализаций только к профессионалам, чтобы избежать потенциальных проблем.

Уточнения

Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее:

