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Почему машины загораются зимой: советы эксперта по автосервису

1:11
Авто

Зимой риск возгорания автомобиля увеличивается из-за различных неисправностей, связанных с холодной погодой. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, какие факторы могут спровоцировать пожар и как их избежать.

Почему машины загораются зимой: советы эксперта по автосервису
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Эксперт отметил, что при низких температурах резинотехнические детали автомобиля могут перемерзать, что приводит к утечке моторного масла или тормозной жидкости. Такие утечки опасны, так как могут стать причиной возгорания.

Еще одной распространённой проблемой зимой является повышенная нагрузка на электросистему автомобиля. Это может привести к короткому замыканию, особенно если проводка уже изношена или повреждена.

Неправильно установленная сигнализация с функцией автозапуска также может стать источником проблемы. Если монтаж выполнен неквалифицированно, это увеличивает риск короткого замыкания, особенно в условиях сильных морозов. Родионов настоятельно рекомендовал обращаться за установкой сигнализаций только к профессионалам, чтобы избежать потенциальных проблем.

Уточнения

Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее:

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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