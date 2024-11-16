Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах

Ветровики используются для разных целей: они придают автомобилю более привлекательный вид и помогают предотвратить попадание влаги и грязи в салон при открытых окнах.
Представитель ГАИ в разговоре с порталом Naavtotrasse разъяснил, какое наказание может ожидать владельцев автомобилей за установку этих элементов.
Изначально инженеры не планировали устанавливать ветровики, так как они изменяют воздушные потоки, что, в свою очередь, влияет на аэродинамические характеристики транспортного средства. Кроме того, внутри салона могут возникать неприятные шумы.
В связи с этим любое изменение конструкции автомобиля со стороны водителя может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. При повторном нарушении штраф может увеличиться до 5 тысяч рублей.
Также автовладельцу может грозить лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Более того, с установленными ветровиками невозможно будет пройти технический осмотр.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.