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Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах

1:11
Авто

Ветровики используются для разных целей: они придают автомобилю более привлекательный вид и помогают предотвратить попадание влаги и грязи в салон при открытых окнах. 

Автовладельцы начали массово избавляться от ветровиков на стёклах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Представитель ГАИ в разговоре с порталом Naavtotrasse разъяснил, какое наказание может ожидать владельцев автомобилей за установку этих элементов.

Изначально инженеры не планировали устанавливать ветровики, так как они изменяют воздушные потоки, что, в свою очередь, влияет на аэродинамические характеристики транспортного средства. Кроме того, внутри салона могут возникать неприятные шумы.

В связи с этим любое изменение конструкции автомобиля со стороны водителя может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. При повторном нарушении штраф может увеличиться до 5 тысяч рублей.

Также автовладельцу может грозить лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Более того, с установленными ветровиками невозможно будет пройти технический осмотр.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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